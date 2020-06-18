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18 июня 2020, четверг, 13:21 585
Медицина 2020-06-18T13:30:27+03:00
Українські Новини
Онлайн-торговля повысит доступность лекарств, – Константин Надутый

Онлайн-торговля повысит доступность лекарств, – Константин Надутый

Павел Твердохлиб
Лекарства, Минздрав Украины, Дистанционная торговля, Константин Надутый
Лекарства (иллюстрация). Фото: 112.ua
Лекарства (иллюстрация). Фото: 112.ua

Законопроект о дистанционной торговле медицинскими препаратами должен способствовать стремительному развитию логистических цепочек быстрой и безопасной доставки медикаментов, оптимизации складских аптечных затрат и в результате – снижению потребительских цен.

Такое мнение высказал начальник Управления реформ медицинской помощи Департамента реформ и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Украины Константин Надутый, комментируя перспективы дистанционной торговли лекарственными препаратами, вероятные факторы пользы или опасности для украинских граждан новой версии закона "О лекарственных средствах", работа над которым завершается в стенах Верховной Рады Украины.

"То, что логистика медицинских препаратов должна и будет развиваться, никаких сомнений нет. Особенно с учетом затрат на хранение. Когда-то мне пришлось сталкиваться с планированием аптечного бизнеса. Я увидел ситуацию по затовариванию аптек. В конце концов нам удалось выйти на режим торговли с колес, когда запас составлял 1-2 дня максимум. Это оказалось очень выгодным как для аптек, так и для потребителей, так как удалось снизить отпускные цены и повысить рентабельность бизнеса", - сказал Надутый.

Представитель Минздрава констатировал, что содержание огромных аптечных площадей тянет за собой большие финансовые затраты, которые, в результате, автоматически закладываются в потребительские цены на лекарства. Решить проблему повышения доступности препаратов, на чем акцентировал внимание законодателей и правительства Президент Украины Владимир Зеленский, как раз и призван законопроект, регулирующий правила дистанционной торговли и почтовой доставки медикаментов. Он будет выгоден всем: производителям, аптечным сетям и конечному потребителю.

"С учетом того, что медикаменты являются социально значимой категорией товаров, политика государственного здравоохранения должна быть нацелена на оптимизацию затрат на медицинское обслуживание, о чем, собственно, и сказал Президент Зеленский. То есть, убрав нерациональные затраты в стоимости препаратов, можно повысить доступность лекарств. Поэтому, идея законодательного урегулирования рынка дистанционной торговли медикаментами очень своевременна. Теперь очень важно грамотное техническое воплощение этой законодательной инициативы", - резюмировал Константин Надутый.

Как сообщалось ранее, 23 марта 2020 года, в ходе внеочередного заседания, Кабинет Министров Украины принял постановление о временном разрешении лицензиатам осуществлять хозяйственную деятельность по дистанционной реализации и почтовой доставке лекарственных средств и сопутствующих медицинских товаров на период действия карантина. Законопроект "О лекарственных средствах" призван законодательно закрепить практику онлайн-торговли и адресной доставки медикаментов в пост-карантинный период.

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