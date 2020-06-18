подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 июня 2020, четверг, 12:59 964
Экономика 2020-06-18T13:30:02+03:00
Українські Новини
Тема Роттердам+ была раздута Герусом в пользу Коломойского, - Москаль

Тема Роттердам+ была раздута Герусом в пользу Коломойского, - Москаль

Петр Стуженко
Москаль, Уголь, Роттердам+, Коломойский, Герус
Геннадий Москаль. Фото: Українське Фото
Геннадий Москаль. Фото: Українське Фото

Тема формулы "Роттердам+" была целенаправленно раздута председателем энергетического комитета парламента Андреем Герусом в интересах олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире телеканала ZIK.

Москаль отметил, что на сегодня стоимость угля в Украине в разы дороже, чем была по формуле "Роттердам+", и кампанию по дискредитации формулы целенаправленно осуществлял Андрей Герус, чтобы обеспечить ферросплавные заводы олигарха Коломойского дешевой электроэнергией из России.

"В четыре раза уголь дороже, чем был по формуле "Роттердам+", 95% шахт на грани остановки, а некоторые остановились. Потому что он (Герус, - ред.) фактически уничтожил отечественную энергетику, запустив по демпинговым ценам бесконтрольный поток электроэнергии из России и Беларуси. Вся тепловая электроэнергетика зависит от шахт, а шахта зависит от их работы. Нет спроса, шахты закрываются. Только с той позиции, что Герус фактически залил Украину дешевой электроэнергией. В первую очередь заводы Пинчука, Коломойского, других", - сказал Москаль.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля.

Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. Амстердам+. Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.

Больше новостей о: Москаль Уголь Роттердам+ Коломойский Герус

Крымчане издали книгу, в которой слово "фашист" по...
Кабмин обязал ТЭС использовать для производства эл...
Суд заново рассмотрит иск о незаконности формулы "...
Коломойский открыл на Прикарпатье две компании по ...
ВНО - 2020 будет добровольным: выпускники смогут выбрать форму оценивания знаний
Рада отказалась одобрить программу деятельности Кабмина
Новости
В США хотят казнить полицейского, который застрелил темнокожего на митингах в Атланте 13:36
ВНО - 2020 будет добровольным: выпускники смогут выбрать форму оценивания знаний 13:21
Онлайн-торговля повысит доступность лекарств, – Константин Надутый 13:21
Вакарчук отказался комментировать отказ парламента досрочно прекратить его депутатские полномочия 13:21
Ничего страшного здесь не произошло, — Шмыгаль об отказе Рады одобрить программу деятельности Кабмина 13:07
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Дмитрий Раимов: Партия Шария отвоевывает улицу 13:03 Мнение
РГК поддерживает переход на киловатт-часы при измерении газа 12:59
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:10
Скриншот:facebook.com/CizinecNeniOtrok
В Чехии украинец голодал шесть дней, так как завод не выплачивал зарплату заробитчанам 12:39
больше новостей
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Протеже руководства ФГИУ довел до банкротства "Электротяжмаш", - СМИ 22:18
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
больше новостей
Кабмин все равно хочет реализовать свою программу деятельности, хоть Рада ее и не одобрила
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok