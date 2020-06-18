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18 июня 2020, четверг, 11:29 1569 Видео
Общество 2020-06-18T13:40:13+03:00
Українські Новини
"Центр противодействия коррупции" провел урок для Зеленского о коррупции в Окружном админсуде Киева

"Центр противодействия коррупции" провел урок для Зеленского о коррупции в Окружном админсуде Киева

Павел Твердохлиб
Окружной административный суд Киева, Шабунин
Урок для Зеленского. Скриншот трансляции
Урок для Зеленского. Скриншот трансляции

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" провела под Офисом президента Украины онлайн-урок по коррупции в Окружном административном суде Киева. Видео этой акции доступно на странице организации в Фейсбуке.

"Решили подыграть Зеленскому с его образом "честного парня, который хочет добра, но ничего не понимает"… Сегодня в рамках он-лайн школы проведем урок по основам государства и права для ученика Володи. Последний настойчиво делает вид, что не догоняет элементарного. Мы очень простым языком все разъясним – как для школьника", – так на своей странице в Фейсбук ранее анонсировал акцию Виталий Шабунин.

Активисты поставили школьную доску и провели "урок" для президента.

На уроке человеку в маске Зеленского рассказали о том, как этот суд запрещал мирные акции во время Майдана, как его решениями массово восстанавливались уволенные милиционеры, была отстранена от обязанностей Ульяна Супрун, возобновлялся в должности председатель ГФС Роман Насиров, было "похоронено" расследование по рюкзакам Авакова и как этот суд отбеливал недобросовестных судей.

Активисты потребовали от президента ликвидировать Окружной административный суд Киева.

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