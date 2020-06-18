"Центр противодействия коррупции" провел урок для Зеленского о коррупции в Окружном админсуде Киева

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" провела под Офисом президента Украины онлайн-урок по коррупции в Окружном административном суде Киева. Видео этой акции доступно на странице организации в Фейсбуке.

"Решили подыграть Зеленскому с его образом "честного парня, который хочет добра, но ничего не понимает"… Сегодня в рамках он-лайн школы проведем урок по основам государства и права для ученика Володи. Последний настойчиво делает вид, что не догоняет элементарного. Мы очень простым языком все разъясним – как для школьника", – так на своей странице в Фейсбук ранее анонсировал акцию Виталий Шабунин.

Активисты поставили школьную доску и провели "урок" для президента.

На уроке человеку в маске Зеленского рассказали о том, как этот суд запрещал мирные акции во время Майдана, как его решениями массово восстанавливались уволенные милиционеры, была отстранена от обязанностей Ульяна Супрун, возобновлялся в должности председатель ГФС Роман Насиров, было "похоронено" расследование по рюкзакам Авакова и как этот суд отбеливал недобросовестных судей.

Активисты потребовали от президента ликвидировать Окружной административный суд Киева.