"Центр противодействия коррупции" требует у Зеленского уволить судью Смоковича

"Решили подыграть Зеленскому с его образом "честного парня, который хочет добра, но ничего не понимает"… Сегодня в рамках он-лайн школы проведем урок по основам государства и права для ученика Володи. Последний настойчиво делает вид, что не догоняет элементарного. Мы очень простым языком все разъясням - как для школьника", - так на своей странице в Фейсбук анонсировал акцию лидер ЦПК Виталий Шабунин.

В настоящее время под Офисом президента находятся несколько десятков человек. Они держат плакаты "Зеленский уволь Смоковича" и "Смокович - позор судебной системы Украины", "Смокович - убийца Майдана".

Также активисты поставили школьную доску и проводят "урок" для президента.

Судья Михаил Смокович в настоящее время является председателем Кассационного административного суда в составе Верховного Суду Украины.

Смокович был в коллегии судей, которая приняла решение о лишении депутатского мандата депутата Сергея Власенко в 2013 году. Кроме того, судья Смокович замешан в попытках освободить от наказания судей, принимавших безосновательные решения об аресте активистов Евромайдана.

Общественный совет добропорядочности считает, что Михаил Смокович не отвечает требованиям добропорядочности и профессиональной этики.

Центр противодействия коррупции - общественная организация, которая занимается мониторингом фактов коррупции в Украине и выдвигает антикоррупционные инициативы. Ее возглавляет Виталий Шабунин.