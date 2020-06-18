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18 июня 2020, четверг, 11:29 946
Общество 2020-06-18T11:45:01+03:00
Українські Новини
"Центр противодействия коррупции" требует у Зеленского уволить судью Смоковича

"Центр противодействия коррупции" требует у Зеленского уволить судью Смоковича

Павел Твердохлиб
Коррупция, Протест, Власенко, Шабунин, Смокович
Центр противодействия коррупции. Фото: ЦПК
Центр противодействия коррупции. Фото: ЦПК
Общественная организация "Центр противодействия коррупции" проводит под Офисом президента Украины акцию, целью которой является побудить главу государства более активно содействовать очищению судебной системы. В частности, активисты требуют уволить одиозного судью Михаила Смоковича.

"Решили подыграть Зеленскому с его образом "честного парня, который хочет добра, но ничего не понимает"… Сегодня в рамках он-лайн школы проведем урок по основам государства и права для ученика Володи. Последний настойчиво делает вид, что не догоняет элементарного. Мы очень простым языком все разъясням - как для школьника", - так на своей странице в Фейсбук анонсировал акцию лидер ЦПК Виталий Шабунин.

В настоящее время под Офисом президента находятся несколько десятков человек. Они держат плакаты "Зеленский уволь Смоковича" и "Смокович - позор судебной системы Украины", "Смокович - убийца Майдана".

Также активисты поставили школьную доску и проводят "урок" для президента.

Судья Михаил Смокович в настоящее время является председателем Кассационного административного суда в составе Верховного Суду Украины.

Смокович был в коллегии судей, которая приняла решение о лишении депутатского мандата депутата Сергея Власенко в 2013 году. Кроме того, судья Смокович замешан в попытках освободить от наказания судей, принимавших безосновательные решения об аресте активистов Евромайдана.

Общественный совет добропорядочности считает, что Михаил Смокович не отвечает требованиям добропорядочности и профессиональной этики.

Центр противодействия коррупции - общественная организация, которая занимается мониторингом фактов коррупции в Украине и выдвигает антикоррупционные инициативы. Ее возглавляет Виталий Шабунин.

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