Медреформу с мертвой точки сможет сдвинуть Совет реформ во главе с Саакашвили, - Голобуцкий

Вопрос продолжения реформы здравоохранения нужно выносить на Раду реформ, возглавляемую Михеилом Саакашвили. А также провести открытые парламентские слушания с привлечением не только отечественных экспертов, но и представителей МВФ. Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий, комментируя затягивание медицинской реформы со стороны МОЗ.

Как сообщает РБК-Украина, в среду состоялось заседание парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, главным вопросом которого должен был стать доклад главы МОЗ Максима Степанова о планах по корректировке медреформы.

Но министр здравоохранения проигнорировал это заседание и вместо себя отправил двух своих заместителей.

По мнению Алексея Голобуцкого, это является очередным свидетельством того, что глава Минздрава затягивает обнародование новой концепции медреформы.

"Степанов неоднократно критиковал Ульяну Супрун, называл ее действия экспериментом и призывал все менять. Но дальше слов до сих пор не продвинулся. Напомню, что министром его назначили в конце марта - а значит, было время сформировать хотя бы рамочную концепцию дальнейших действий по реформированию медицинской сферы и начать диалог. Прятаться за спинами замов долго не получится - продолжения медреформы от Украины требует МВФ. Не говоря уже о том, что состояние украинской медицины не устраивает никого - ни пациентов, ни самих медиков", - сказал политолог.

Напомним, Украина и МВФ договорились о новой программе финансирования Stand-bу в размере 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев. Одним из условий предоставления финансирования является продолжение медицинской реформы.