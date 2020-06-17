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  • Минздрав под руководством Степанова впервые инициирует повышение зарплат медикам второго и третьего звена, — Семенюк
17 июня 2020, среда, 19:44 492
Медицина 2020-06-17T20:30:02+03:00
Українські Новини
Минздрав под руководством Степанова впервые инициирует повышение зарплат медикам второго и третьего звена, — С

Минздрав под руководством Степанова впервые инициирует повышение зарплат медикам второго и третьего звена, — Семенюк

Елена Новикова
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Министерство здравоохранения под руководством Максима Степанова  впервые подняло вопрос повышения заработной платы медикам второго и третьего звена и это определенный позитив.

Об этом заявил эксперт Тарас Семенюк на своей странице в Facebook.

"То, что глава министерства здравоохранения Максим Степанов выступил с инициативой поднять зарплаты медикам, которые работают во втором и третьем звене, - это безусловно позитив. И эту проблему давно пора было решить. Не могут, не будут и не должны высококлассные и профессиональные врачи работать за копейки. В противном случае - они едут на заработки", - считает эксперт.

Сможет ли нынешний министр претворить свои обещания в жизнь, по словам Тараса Семенюка, будет зависеть от несколько факторов, поскольку они требуют значительных финансовых затрат и, скорее всего, встретят сопротивление со стороны оппонентов.

"Во-первых, на это на все нужно найти деньги, которых, очевидно, в бюджете в условиях кризиса не так уж и много. Поскольку стоить такое повышение будет не мало - около 2 млрд грн ежемесячно. Во-вторых, я заметил много критики от команды бывшего министра здравоохранения Уляны Супрун о якобы бы остановке реформы и возврату к советским временам", - отмечает Тарас Семенюк.

При этом эксперт считает, что медицинская реформа не может оставаться без изменений из-за пандемии коронавируса.

"Но, реформа может испытывать изменения и причина этому есть -  пандемия. Есть мир до пандемии и будет он другим после нее. Такие выводы сделали в развитых странах ответственные правительства и они будут корректировать свои системы здравоохранения. Почему? Потому что знаки времени диктуют изменения, чтобы в будущем противостоять пандемиям и защитить человеческую жизнь", - говорит эксперт.

Он считает, что, если министр добьется значительного повышения зарплат медикам, то он "запомнится надолго".

"Ожидается, что этот вопрос будет затронут на ближайшем заседании правительства, которое должно быть в эту пятницу, а само повышение зарплат может быть уже в сентябре этого года. Посмотрим, как Степанов справится со своим обещанием", - резюмировал он.

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