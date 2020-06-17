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  • МОЗ під керівництвом Степанова вперше ініціює підвищення зарплат медикам другої та третьої ланки, — Семенюк
17 червня 2020, середа, 19:53 342
Медицина 2020-06-17T20:00:02+03:00
Українські Новини
МОЗ під керівництвом Степанова вперше ініціює підвищення зарплат медикам другої та третьої ланки, — Семенюк

МОЗ під керівництвом Степанова вперше ініціює підвищення зарплат медикам другої та третьої ланки, — Семенюк

Елена Новикова
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Міністерство охорони здоров'я під керівництвом Максима Степанова вперше підняло питання підвищення заробітної плати медикам другої та третьої ланки і це певний позитив.

Про це заявив експерт Тарас Семенюк на своїй сторінці в Facebook.

"Те, що глава міністерства охорони здоров'я Максим Степанов виступив з ініціативою підняти зарплати медикам, які працюють у другій і третій ланці, - це, безумовно, позитив. І цю проблему давно пора було вирішити. Не можуть, не будуть і не мають висококласні і професійні лікарі працювати за копійки. В іншому випадку - вони їдуть на заробітки", - вважає експерт.

Чи зможе нинішній міністр втілити свої обіцянки в життя, за словами Тараса Семенюка, буде залежати від кількох факторів, оскільки вони потребують значних фінансових витрат і, швидше за все, зустрінуть опір з боку опонентів.

"По-перше, на це все потрібно знайти гроші, яких, очевидно, в бюджеті в умовах кризи не так вже й багато. Оскільки коштувати таке підвищення буде не мало - близько 2 млрд грн щомісяця. По-друге, я помітив багато критики від команди колишнього міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про начебто зупинку реформи і повернення до радянських часів", - зазначає Тарас Семенюк.

При цьому експерт вважає, що медична реформа не може залишатися без змін через пандемію коронавірусу.

"Але, реформа може відчувати зміни і причина цьому є - пандемія. Є світ до пандемії і він буде іншим після неї. Такі висновки зробили в розвинених країнах відповідальні уряди і вони будуть коригувати свої системи охорони здоров'я. Чому? Тому що знаки часу диктують зміни, щоб в майбутньому протистояти пандеміям і захистити людське життя", - говорить експерт.

Він вважає, що, якщо міністр досягне значного підвищення зарплат медикам, то він "запам'ятається надовго".

"Очікується, що це питання буде порушено на найближчому засіданні уряду, яке має бути в цю п'ятницю, а саме підвищення зарплат може бути вже у вересні цього року. Подивимося, як Степанов впорається зі своєю обіцянкою", - резюмував він.

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