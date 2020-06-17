В Минюсте люстрированного "черного" нотариуса назначили в коллегию контроля регистраторов, - СМИ

В Министерстве юстиции членом Коллегии по контролю нотариусов и госрегистратов стал нотариус Дмитрий Кирилюк, против которого Государственною бюро расследований уже возбудило дело по незаконной нотариальной деятельности.

Об этом сообщает юрист и общественный деятель Сергей Лысенко.

По словам юриста, министр из команды президента Украины Владимира Зеленского, Денис Малюська декларировал намерение бороться со старой "коррумпированной" комиссией, и вместо нее создал свою Коллегию, цель которой бороться с рейдерством в Украине, но вот кадры, которые в нее вошли вызывают вопросы в профессиональных кругах.

"Так называемый офис по противодействию рейдерству сам состоит из лиц, известных как "черные" нотариусы. Известный нотариус Дмитрий Кирилюк, который, находясь за рубежом, дистанционно в Украине совершал сотни нотариальных действий, по факту чего ГБР зарегистрировало уголовное производство, сейчас осуществляет деятельность по контролю за другими нотариусами и регистраторами, читает лекции и учит нотариальную сообщество, передает им свой опыт", - говорит Сергей Лысенко.

Сообщается, что ранее в сеть попали фото выдержки из проверки Дмитрия Кирилюк за период 2010 - 2013 годов. Документы свидетельствуют, что Министерством юстиции были установлены и зафиксированы факты пребывания нотариуса за рубежом и одновременного дистанционного совершения в Украине сотен нотариальных действий. Однако, никакого наказания за эти действия господин Кирилюк не испытал, а наоборот - получил должность в Минюсте и стал членом Коллегии, которая осуществляет контроль за другими нотариусами и государственными регистраторами. По протекции Онищук, он возглавил департамент нотариата и государственной регистрации, то есть фактически сейчас контролирует всю нотариальную и регистрационную деятельность в Украине.

Лысенко убежден, что в Министерстве не могут этого не знать, но не посчитали нужным прокомментировать обнародованную информацию. В СМИ предполагают, что это умышленные шаги министра по подрыву авторитета президента Владимира Зеленского и его команды.

К тому же после назначения Ольги Онищук замминистра по вопросам госрегистрации, ее место в нотариальной палате заняла супруга Дмитрия Кирилюка – Елена, что может свидетельствовать о конфликте интересов. Юрист говорит о слухах в профессиональном сообществе о близких отношениях замминистра юстиции Ольги Онищук с семьей Кирилюков, что ставит под сомнение прозрачность и объективность конкурсов, по которым те получили должности.