підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 червня 2020, середа, 19:44 329
Судова влада 2020-06-17T20:15:02+03:00
Українські Новини
У Мін'юсті люстрованого "чорного" нотаріуса призначили в колегію контролю реєстраторів, - ЗМІ

У Мін'юсті люстрованого "чорного" нотаріуса призначили в колегію контролю реєстраторів, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Держреєстратор, Нотаріуси, Мінюст України, Сергій Лисенко
Юстиція Фото: Regnum
Юстиція Фото: Regnum

У Міністерстві юстиції членом Колегії з контролю нотаріусів та держреєстраторів став нотаріус Дмитро Кирилюк, проти якого Державне бюро розслідувань вже порушило справу щодо незаконної нотаріальної діяльності.

Про це повідомляє юрист і громадський діяч Сергій Лисенко.

За словами юриста, міністр з команди президента України Володимира Зеленського, Денис Малюська декларував намір боротися зі старої "корумпованою" комісією, і замість неї створив свою Колегію, мета якої боротися з рейдерством в Україні, але ось кадри, які до неї увійшли, викликають питання в професійних колах.

"Так званий офіс з протидії рейдерству сам складається з осіб, відомих як "чорні" нотаріуси. Відомий нотаріус Дмитро Кирилюк, який, перебуваючи за кордоном, дистанційно в Україні здійснював сотні нотаріальних дій, за фактом чого ДБР зареєструвало кримінальне провадження, зараз здійснює діяльність з контролю за іншими нотаріусами та реєстраторами, читає лекції і вчить нотаріальну спільноту, передає їм свій досвід", - говорить Сергій Лисенко.

Повідомляється, що раніше в мережу потрапили фото витягу з перевірки Дмитра Кирилюка за період 2010 - 2013 років. Документи свідчать, що Міністерством юстиції були встановлені і зафіксовані факти перебування нотаріуса за кордоном і одночасного дистанційного здійснення в Україні сотень нотаріальних дій. Однак, ніякого покарання за ці дії пан Кирилюк не відчув, а навпаки - отримав посаду в Мін'юсті і став членом Колегії, яка здійснює контроль за іншими нотаріусами та державними реєстраторами. За протекцією Оніщук, він очолив департамент нотаріату та державної реєстрації, тобто фактично зараз контролює всю нотаріальну та реєстраційну діяльність в Україні.

Лисенко переконаний, що в Міністерстві не можуть цього не знати, але не вважали за потрібне прокоментувати оприлюднену інформацію. У ЗМІ припускають, що це умисні кроки міністра з підриву авторитету президента Володимира Зеленського та його команди.

До того ж після призначення Ольги Оніщук заступником міністра з питань держреєстрації, її місце в нотаріальній палаті посіла дружина Дмитра Кирилюка – Олена, що може свідчити про конфлікт інтересів. Юрист говорить про чутки в професійному співтоваристві, про близьких відносинах заступник міністра юстиції Ольги Оніщук з сім'єю Кирилюков, що ставить під сумнів прозорість і об'єктивність конкурсів, за якими ті отримали посади.

 

Більше новин про: Держреєстратор Нотаріуси Мінюст України Сергій Лисенко

В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня
Польща продовжила заборону на авіаперельоти з України до 30 червня
Новини
У Тернопільській області посилили карантин 19:57
МОЗ під керівництвом Степанова вперше ініціює підвищення зарплат медикам другої та третьої ланки, — Семенюк 19:53
У Мін'юсті люстрованого "чорного" нотаріуса призначили в колегію контролю реєстраторів, - ЗМІ 19:44
Польща продовжила заборону на авіаперельоти з України до 30 червня 19:37
В'ятрович за заборону музики та серіалів у маршрутках 19:25
більше новин
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
Нафтогазова та аграрна асоціації звернулись до Президента: мито на імпортне дизпаливо призведе до подорожчання продуктів 12:22
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
більше новин
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає другий день поспіль 09:51
Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим
Суд розгляне справу про погрози Пояркова на адресу Зеленського 30 червня 17:41
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
Капітан корабля ВМС України попався на передачі інформації російським спецслужбам 20:51
більше новин
Україна відкрила пішохідне сполучення з Росією і Білоруссю
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok