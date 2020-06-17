У Мін'юсті люстрованого "чорного" нотаріуса призначили в колегію контролю реєстраторів, - ЗМІ

У Міністерстві юстиції членом Колегії з контролю нотаріусів та держреєстраторів став нотаріус Дмитро Кирилюк, проти якого Державне бюро розслідувань вже порушило справу щодо незаконної нотаріальної діяльності.

Про це повідомляє юрист і громадський діяч Сергій Лисенко.

За словами юриста, міністр з команди президента України Володимира Зеленського, Денис Малюська декларував намір боротися зі старої "корумпованою" комісією, і замість неї створив свою Колегію, мета якої боротися з рейдерством в Україні, але ось кадри, які до неї увійшли, викликають питання в професійних колах.

"Так званий офіс з протидії рейдерству сам складається з осіб, відомих як "чорні" нотаріуси. Відомий нотаріус Дмитро Кирилюк, який, перебуваючи за кордоном, дистанційно в Україні здійснював сотні нотаріальних дій, за фактом чого ДБР зареєструвало кримінальне провадження, зараз здійснює діяльність з контролю за іншими нотаріусами та реєстраторами, читає лекції і вчить нотаріальну спільноту, передає їм свій досвід", - говорить Сергій Лисенко.

Повідомляється, що раніше в мережу потрапили фото витягу з перевірки Дмитра Кирилюка за період 2010 - 2013 років. Документи свідчать, що Міністерством юстиції були встановлені і зафіксовані факти перебування нотаріуса за кордоном і одночасного дистанційного здійснення в Україні сотень нотаріальних дій. Однак, ніякого покарання за ці дії пан Кирилюк не відчув, а навпаки - отримав посаду в Мін'юсті і став членом Колегії, яка здійснює контроль за іншими нотаріусами та державними реєстраторами. За протекцією Оніщук, він очолив департамент нотаріату та державної реєстрації, тобто фактично зараз контролює всю нотаріальну та реєстраційну діяльність в Україні.

Лисенко переконаний, що в Міністерстві не можуть цього не знати, але не вважали за потрібне прокоментувати оприлюднену інформацію. У ЗМІ припускають, що це умисні кроки міністра з підриву авторитету президента Володимира Зеленського та його команди.

До того ж після призначення Ольги Оніщук заступником міністра з питань держреєстрації, її місце в нотаріальній палаті посіла дружина Дмитра Кирилюка – Олена, що може свідчити про конфлікт інтересів. Юрист говорить про чутки в професійному співтоваристві, про близьких відносинах заступник міністра юстиції Ольги Оніщук з сім'єю Кирилюков, що ставить під сумнів прозорість і об'єктивність конкурсів, за якими ті отримали посади.