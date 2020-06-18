В Пакистане отмечают очередную годовщину широкомасштабной операции против международной сети террористов

В эти дни в Исламской Республике Пакистан (ИРП) вспоминают проведенную широкомасштабную антитеррористическую армейскую операцию, получившую название Зарб-э-Азб (Zarb-e-Azb). Необходимость в ней возникла после того, как переговоры тогдашнего руководства страны с руководством движения Талибан были сорваны террористической атакой боевиков на аэропорт Джинна в Карачи, сообщает информационное агентстсво The Dispatch News Desk (DND).

Международные аналитики в те дни прогнозировали мрачные перспективы для Пакистана, который погружался в пучину международного террора. К военной наступательной операции вооружённых сил Пакистана против исламистских повстанческих групп, таких как Техрик-е Талибан Пакистан, Аль-Каида, Исламское движение Восточного Туркестана, Исламское движение Узбекистана и афганских группировок боевиков, как сеть Хаккани было привлечено более 30 тысяч военнослужащих армии ИРП. Операция началась 15 июня 2014 года в Северном Вазиристане, части Федерально управляемых племенных территорий вдоль границы с Афганистаном.

Следует отметить, что проведение Зарб-э-Азб было поддержано не только военно-политическим руководством Пакистана. Исламское духовенство страны специальной фетвой одобрило силовые действия военных и осудило террористов, объявив операцию против них джихадом.

Число подвергшихся насилию со стороны боевиков местных жителей исчислялось десятками тысяч. Только по официальным данным количество беженцев из районов, где хозяйничали приверженцы Талибана составило более 600 тыс человек.

Как собственными силами, так и при поддержке ВВС США, пакистанским военным удалось разгромить базы радикальных мятежников. Активная фаза операции была завершена 24 июня 2014.

Фото: The Dispatch News Desk (DND)

Анализируя итоги антитеррористической операции Зарб-э-Азб местные аналитики сходятся во мнении, что ее своевременное проведение не только позволило изменить отношение к Исламской республике Пакистан, как к прибежищу террористов, но и укрепить саму государственность в ИРП. После завершения боевых действий руководство страны активизировало экономическое развитие регионов, где когда-то хозяйничали террористы. В частности, была восстановлена инфраструктура районов постоянного проживания племен местных. Важным проектом стал и стратегический центральный торговый коридор длиной 705 км в Афганистан для всех видов перевозок через границу до Центральной Азии.

Отдельными целевыми программами стало создание в некогда закрытых районах Пакистана образовательных структур для детей и местной молодежи. Это позволило интегрировать их в общенациональное общество.

За период операции было уничтожено 2763 террориста. В ходе данных наступательных действий было ликвидировано 837 укрытий террористов, изъято 253 т взрывчатых веществ, 18087 единиц оружия, включая автоматы, снайперские винтовки, легкие и тяжелые пулеметы, ручные гранатометы. За год пакистанские силовики понесли серьезные потери – погибли 347 офицеров и солдат.