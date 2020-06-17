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17 июня 2020, среда, 17:24 44
Экономика 2020-06-17T18:30:02+03:00
Українські Новини
Во время жары фурам запретили въезжать в города днем

Во время жары фурам запретили въезжать в города днем

Ольга Фандорина
Жара, Фуры, Движение транспорта, грузовики
Грузовик. Фото: pixabay
Грузовик. Фото: pixabay

Кабинет министров Украины запретил грузовикам заезжать в населенные пункты в дневное время из-за повышения температуры воздуха и риска разрушения дорожного покрытия. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Укравтодору", полиции и местным органам власти поручили принять меры по ограничению движения грузовиков массой более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн. Запрет будет действовать при температуре воздуха свыше +28 на дорогах в населенных пунктах с 08:00 до 20:00.

Также было поручено установить на дорогах общего пользования соответствующие знаки и информационные щиты, а также обустроить площадки временного отстоя фур. При этом с 20 июня и до конца лета полиция и "Укртрансбезопасность" должны организовать работу совместных мобильных групп для выявления нарушений.

Необходимо также установить мобильные пункты габаритно-весового контроля возле предприятий, на которых постоянно осуществляется загрузка фур для дальнейшей перевозки грузов.

Как сообщали Українські Новини, еще в конце мая в Киеве ограничили въезд грузовиков и установили габаритно-весовой контроль.

Ранее сообщалось,что за 10 дней водители заплатили штрафов за превышение скорости на 1,4 млн гривен.

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