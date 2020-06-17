подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июня 2020, среда, 15:52 182 Документ
Кабмин 2020-06-17T16:15:01+03:00
Українські Новини
Минэнерго предложило квотировать импорт дизтоплива и сжиженного газа из России

Минэнерго предложило квотировать импорт дизтоплива и сжиженного газа из России

Сергей Паламаренко
Россия, Импорт, Дизтопливо, Квоты, Сжиженный газ, Минэнерго Украины

Министерство энергетики Украины предложило ввести квоты на импорт дизельного топлива (ДТ) из Российской Федерации на уровне 175 тыс. тонн в месяц, на сжиженный газ (СУГ) - 50 тыс. тонн.

Об этом сообщил веб-сайт Enkorr, ссылаясь на письмо Минэнерго к Минэкономики.

"Анализ, проведенный специалистами Министерства энергетики, свидетельствует о том, что в условиях финансового кризиса и снижения розничных продаж почти на 15%, установление квот на ДТ и СУГ из РФ в размере 30% не приведет к дефициту на внутреннем рынке. Согласно проведенным расчетам, указанные размеры квоты эквивалентно 175 тыс. тонн ДТ и 50 тыс. тонн СУГ, что более чем достаточно для обеспечения стабильности топливного рынка", - говорится в письме Минэнерго от 16 июня за подписью заместителя министра Юрия Бойко.

Минэнерго просит Минэкономики проанализировать последствия такого ограничения и в 3-дневный срок (до 19 июня) предоставить свою позицию.

Кроме этого, Минэнерго предложило полностью запретить импорт из России любых других видов топлива. Отметим, что помимо СУГ и ДТ в текущем году впервые с 2014 года в Украину была осуществлена разовая поставка автомобильного бензина.

Свою позицию ведомство объясняет "стремительным ростом импорта СУГ и ДТ из страны-агрессора" и необходимостью ограничить импорт этого топлива из РФ на уровне 30% от объема украинского рынка.

При этом, аргументируя такое утверждение министерство приводит некорректные цифры по динамике импорта ДТ в 2020 году.

В частности, ведомство утверждает, что "в марте 2020 года из РФ в Украину импортировано ДТ на 75% больше, чем в январе текущего года", что не соответствует действительности.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в марте 2020 года из России импортировано 166,4 тыс. тонн дизтоплива, что на 17% больше чем в январе 2020 года - 142,5 тыс. тонн.

Напомним, доля российского дизтоплива в балансе украинского рынка в 2019 году составила 35,7% (2,5 млн тонн при объеме рынка 6,99 млн тонн) за 5 месяцев 2020 года - 39,5% (1,07 млн тонн при объеме рынка 2,71 млн тонн). Рост доли российского ресурса в 2020 году стал следствием срыва импорта из Беларуси из-за проблем с загрузкой нефтью белорусских НПЗ.

Доля российского СУГ в 2019 году составила 34,6% (666 тыс. тонн из 1 925 тыс. тонн), за 5 мес. 2020 года - 38,3% (292,5 из 764,4 тыс. тонн), что объясняется продолжающимся увеличением потребления газомоторного топлива потребителями.

С 1 октября 2019 года действует пошлина на импорт ДТ из России трубопроводным транспортом на уровне 4%, и на все поставки российского СУГ - 3%. Эти спецпошлины были введены с 1 августа 2019 года и изначально составляли 3,75% для ДТ и 1,75% для СУГ.

Ранее сообщалось, что "Приват" и НАК "Нафтогаз Украины" требуют ввести пошлины на российские ДТ и СУГ на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% к 2025 году.

Больше новостей о: Россия Импорт Дизтопливо Квоты Сжиженный газ Минэнерго Украины

Сбор урожая под угрозой из-за возможного введения ...
Обращение аграриев к Зеленскому поддержали нефтега...
Почему в украинских магазинах продают импортные ов...
Кричавший "Слава Украине!" после победы над сборно...
В Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
В Украине усилили условия для выхода из карантина: Кабмин опубликовал критерии для регионов
Новости
"Киевский метрополитен" отдаст 108 млн гривен связанной с российским бизнесом компании 16:23
В Киеве прогремела гроза и ливень: улицы затопило 16:21
Нарушала даже беременная. Полиция поймала 37 нарушителей карантина в метро 16:02
В случае усиления карантина могут закрыть метро и детсады. Чего будут касаться новые ограничения 15:58
Минэнерго предложило квотировать импорт дизтоплива и сжиженного газа из России 15:52 Документ
больше новостей
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
В ЕС запустили сайт для отслеживания восстановления туризма и открытия границ 16:29
больше новостей
Зеленский предложил отменить ВНО
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok