Сбор урожая под угрозой из-за возможного введения пошлины на дизтопливо, – аграрии

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) призвала Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля не вводить таможенные пошлины на импорт дизельного топлива (ДТ).

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном веб-сайте организации.

"Данное удорожание стоимости ДТ серьезно повлияет на агросектор, особенно на пороге кампании по сбору урожаев. В таком случае, повышение цен приведет к дополнительным расходам аграриев на горючее в размере +1,9 млрд гривен", - пояснил генеральный директор УКАБ Роман Сластен.

Как отметила Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" по данным 2018 года, агросектор является вторым крупнейшим потребителем ДТ - 1,13 млн тонн дизеля, что составляет почти 20% от общего потребления ДТ в Украине.

"В случае введения даже минимального уровня пошлины, предложенного ПАО "Укртатнафта", цена за 1 л дизтоплива может увеличиться на 1,77 гривен (нынешняя средняя цена 21,2 гривен/л)", - говорится в заявлении ассоциации.

В УКАБ также отметили, что в данный момент в Украине нормально функционируют только 2 нефтеперерабатывающих завода – Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" (группа "Приват") и Шебелинский ГПЗ "Укргаздобычи", которые покрывают около 45% потребностей украинского рынка в бензине и только 15% - в дизтопливе, которое является основным средством производства в агропромышленном комплексе (АПК).

"Очевидно, что ограничение импорта не решит проблемы эффективности украинских нефтеперерабатывающих заводов и не приведет к восстановлению работы остановленных заводов, ведь этот сектор требует значительных инвестиций в обновление и увеличение собственных производственных мощностей", - говорится в заявлении УКАБ.

Представители УКАБ обратили внимание, что похожая история сейчас происходит с удобрениями, когда отдельные олигархические бизнес-структуры пытаются ввести ограничения импорта, квоты, пошлины и за счет аграриев увеличить свои доходы. В УКАБ напоминают, что так же как и с удобрениями, вопрос ограничения импорта уже неоднократно поднимался. В частности, в 2018 году ПАО "Укртатнафта" уже обращалась в Минэкономразвития ограничить импорт бензина и дизтоплива, что фактически привело бы к монополизации рынка топливо одним производителем.

Как сообщалось ранее, к Зеленскому уже обратились Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) и "Аграрный союз Украины" (АСУ) с призывом не допустить введения таможенной пошлины на импортное дизтопливо и сжиженный газ, которая приведет к существенному подорожанию продуктов питания.