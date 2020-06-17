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17 июня 2020, среда, 13:33 618
Бизнес 2020-06-17T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Доме марочных коньяков "Таврия" сообщили о росте производства на 47%

В Доме марочных коньяков "Таврия" сообщили о росте производства на 47%

Сергей Паламаренко
Таврия, Коньяк, Бренди, Дом марочных коньяков
Виноградники (иллюстрация). Фото: tavria.ua
Виноградники (иллюстрация). Фото: tavria.ua

За 4 месяца текущего года, Дом марочных коньяков (ДМК) "Таврия" произвел 150 тыс. дал коньяка и бренди, что на 48 тыс. дал больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Рост производства составил 47%.

Об этом сообщила пресс-служба ДМК "Таврия"

"В условиях кризиса, спровоцированного пандемией, мы делаем все возможное для сохранения постоянных объемов производства и популяризации бренда "Таврия" во всем мире", - сказал генеральный директор Дома марочных коньяков "Таврия" Андрей Сердюк.

По результатам 2019 года, доля Дома марочных коньяков "Таврия" в общем экспорте коньяков и бренди составила 27%. Внимание иностранных потребителей привлекают классические технологии производства и высокое качество продукции.

В июне компания совершила первую поставку продукции в Чехию. Чешскому потребителю представлены коньяки возрастом от 3 до 30 лет, произведенные по классической технологии из собственных спиртов, выдержанных в 6 500 дубовых бутов и бочек, в т.ч. -  крафтовые продукты компании.

Кроме стран Европейского Союза, таврийские коньяки сегодня представлены на торговых полках Израиля, Китая, Беларуси, Канады, Нигерии. Также компания ведет переговоры о поставках продукции в Казахстан.

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