Кричавший "Слава Україні!" після перемоги над збірною РФ хорватський футболіст переходить в російський клуб, - ЗМІ

Кричавший "Слава Україні!" після перемоги над збірною РФ хорватський футболіст переходить в російський клуб, -

Колишній гравець київського "Динамо", а нині захисник турецького клубу "Бешикташ" і збірної Хорватії Домагой Віда продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії. Про це написав у Twitter журналіст із Туреччини Левент Юміт Ерол. Його інформацію поширили ЗМІ країни, інформує портал strana.ua.

Назва російського клубу, у який може перейти Віда, працівник медіа не уточнив.

За інформацією турецьких спортивних видань, 31-річний спортсмен покине "Бешикташ" по закінченні поточного сезону і почне виступ у Тінькофф Російській прем'єр-лізі.

Хорват піде з турецького клубу достроково - його нинішній контракт з "Бешикташем" розрахований до літа 2022 року. У поточному сезоні захисник взяв участь у 33 матчах за турецький клуб і забив 4 голи.

Вартість хорвата оцінюють в 6,5 мільйона євро.

Як повідомляли Українські Новини, влітку 2018 року після перемоги збірної Хорватії в 1/4 фіналу Чемпіонату світу над Росією Віда разом з Огнєном Вукоєвичем записали відео, в якому присвятили виграш Україні та київського клубу "Динамо". "Слава Україні!" - вигукнув тоді в ролику Віда.