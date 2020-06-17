Новая разработка харьковских ученых позволит качественнее и быстрее оказывать медпомощь бойцам ООС, - инженеры

Новое изобретение харьковских ученых по коррекции фрагментов костей позволит качественнее и быстрее оказывать медицинскую помощь военным операции Объединенных сил, а также потерпевшим в ДТП.

Об этом Українським Новинам сообщил один из разработчиков инновационного аппарата Андрей Ковалев.

По словам разработчиков, самые успешные государства мира, как правило, отличает наиболее высокая продолжительность и качество жизни. Япония, Сингапур, Корея - эти страны объединяет не только экономический прорыв за последние 50 лет, но и лидерство в уровне и продолжительности жизни своих граждан.

«К сожалению, Украине пока что далеко до таких показателей. Согласно индексу продолжительности жизни ООН, наше государство находится во второй сотне стран, наряду с Сирией, Венесуэлой и Египтом. Всему виной - отсутствие гарантированно качественной медицинской помощи, продолжительный вооруженный конфликт и высокий уровень ДТП», - сообщил Ковалев.

Он отметил, что по данным инфраструктуры за 2019 год в стране произошло более 160 тыс. ДТП в которых 32 тыс. человек травмировались и почти 4тыс. погибли. Вследствие высокой смертности государство теряет не только граждан, но и около 70 миллиардов гривен, что составляет 2% ВВП.

Примечательно, что даже за время карантина, когда большинство людей изолированы, статистика по ДТП в стране выросла на 10%. По официальным данных МВД, за первый квартал 2020 года произошло 36 тыс. новых случаев, унесших жизни 748 человек.

«К сожалению, человеческие потери в нашей стране не исчисляются исключительно летальными случаями в ДТП. Шестой год в Украине продолжается война, вследствие которой гибнут и тяжело травмируются военнослужащие», - отметил он.

По данным Генштаба, только в 2019 году на Донбассе погибло около 100 человек, а более 500 получили ранения разной степени тяжести.

«Новая разработка харьковского предприятия «Восток-Н» была внедрена в жизнь благодаря идее зав. отделением детской ортопедии Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко, профессора Сергея Хмызова и его коллег. Изобретение способно значительно улучшить данную статистику благодаря уникальной системе модульных аппаратов внешней фиксации», - сообщил Ковалев.

По его словам, «все дело в том, что большинство повреждений, связанных с ДТП или ранениями в зоне проведения ООС, требует быстрого оперативного вмешательства, которое отечественная медицина не всегда может обеспечить».

Ковалев добавил, что одной из главных особенностей конструкции являются специальные замки, благодаря которым возможно собрать аппарат без дополнительных инструментов, что значительно сократит время на непосредственное оказание помощи.

В дальнейшем ученые планируют дополнить разработку 3D-форматом, что позволит проводить процедуры по коррекции травмированных фрагментов кости без дополнительной переустановки стержней.

Операция с применением новой разработки

Ковалев отмечает, что данная разработка осуществилась благодаря меценату Владимиру Манукяну –учредителю благотворительного фонда «Ренессанс Медико», который убежден, что отечественная медицина требует реформ не только на бумаге, но и реально.

«Я неоднократно заявлял, что нашей науке и медицине необходима поддержка бизнеса, особенно во время экономического кризиса. Все изобретения предприятия «Восток-Н» направлены на модернизацию отечественной медицины. Как бизнесмен, я хочу во всем видеть качественный результат, который реально приносит пользу. Если изобретения харьковских ученых действительно спасают жизни, то почему бы их не поддержать? Создавая подобные аппараты, ученые развивают институт экстренной медицинской помощи. Который чрезвычайно важен, как в Харькове или Киеве, так и прифронтовом Северодонецке или Бахмуте», - поделился своим мнением Владимир Манукян.

Харьковские разработчики надеются, что Минздрав уделит отдельное внимание созданию национальной программы по оснащению клиник экстренной помощи системами внешней фиксации.

По словам Ковалева, ее цель - полноценное внедрение системы внешней фиксации во всех медицинских учреждениях страны.

«Наш аппарат многофункционален. Его можно использовать как при тяжелых открытых переломах, всевозможных повреждениях таза, лечении ортопедических дефектов, массивных повреждениях мягких тканей, а также он будет крайне полезен в военной хирургии и травматологии, когда нужна максимально быстрая помощь, ведь порой счет идет на секунды. Бойцы, которые каждый день рискуют своей жизнью на Востоке, достойны качественной, а главное - оперативной помощи», - отметил он.

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