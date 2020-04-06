В Украине провели уникальную операцию «хрустальному ребенку» с редкими генетическими заболеваниями

Провести такую операцию стало возможным благодаря изобретению ротационно стабильного интрамедуллярного телескопического фиксатора с растущей частью для шейки бедренной кости. Профинансировал производство украинский бизнесмен, учредитель благотворительного фонда «Ренессанс Медико» Владимир Манукян.

В конце марта 2020 года украинские хирурги-ортопеды провели уникальную операцию по реконструкции нижних конечностей 7-летнему мальчику Жене с редкой комбинацией сложных генетических заболеваний – синдрома Эскобара и несовершенного остеогенеза («хрустальные люди»).

Операция проходила в 4 этапа и стала возможна благодаря изобретению ведущего инженера «Восток-Н» Андрея Ковалева.

Об этом сообщил завотделением детской ортопедии Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко, профессор Сергей Хмызов в своем посте в Facebook, передают Українські Новини.

"Такая комбинация генетических синдромов ранее не была описана в ортопедической литературе. На протяжении жизни у мальчика было 7 низкоэнергетических переломов верхних и более 30 – нижних конечностей. Ребенок не стоит и не ходит. Мы провели несколько сложных операций по реконструкции нижней конечности с применением уникальной технологии, изобретенной инженером Харьковского завода «Восток-Н» Андрея Ковалева", - рассказал Хмызов.

Он пояснил, что общепринятым мировым «золотым» стандартом в лечении пациентов снесовершенным остеогенезом является телескопический («растущий») стержень Fassier-Duval (Canada, Pega Medical). Но, данная конструкция не зарегистрирована в Украине, а кроме того, весьма дорогостоящая.

"Помимо этого, стержень Fassier-Duval – ротационно нестабилен, что могло стать причиной сложностей в процессе лечения (нужна дополнительная фиксация) и осложнений (спиральные переломы и ротационные деформации). Кроме того, у него нет фиксации шейки бедренной кости. Поэтому нам пришлось искать другое, более подходящее решение. И его нашел инженер Ковалев. Он сделал фактически невозможное – создал ротационно стабильныйинтрамедуллярный телескопическийфиксаторс растущей частью для шейки бедренной кости", - отметил хирург.

Производство первых образцов нового ротационного фиксатора профинансировал украинский бизнесмен.

По словам Хмызова, прежде, чем применить новый фиксатор при проведении операции, необходимо было уладить ряд бюрократических нюансов – получить разрешение на производство, сертификаты ISO.

Он добвил, что в какой-то момент все оказалось под угрозой срыва, но нашлась поддержка со стороны бизнеса и общественных организаций.

Весомый вклад в поддержку производства новых систем ротационно стабильных телескопических фиксаторов внес бизнесмен Владимир Манукян.

"Был системный кризис и отечественное сертифицированное производство, которое находится в Харькове, находилось в очень сложном положении. Он поддержал производство в трудную минуту. Владимир Манукян внес свои технические идеи для создания специализированного оборудования для глубинного сверления трубок, а также роботизированной установки для лазерной сварки этих уникальных фиксаторов. Помог с выбором, покупкой и доставкой в страну нестандартного импортного инструментария и специальных сплавов для производства.Также огромную работу проделала общественная пациентская организация «Всеукраинская ассоциация хрустальных людей» и ее представительница Любовь Петрова", - подчеркнул Хмызов.

Как отметил Владимир Манукян, поддержка отечественных ученых и разработчиков в сфере медицины, которые находят пути решения сложныхпроблем там, где необходимы современные высокотехнологические решениястало для него одним из приоритетных направлений благотворительной деятельности.

Владимир Манукян (фото из открытых источников)

"В Украине есть много медицинских научных разработок, которые, к сожалению, государство не финансирует в необходимом объеме. Как учредитель благотворительного фонда «Ренессанс Медико», занимающегося проблемами «хрустальных детей», я очень заинтересован в развитии украинских технологий и решений, способных помочь в лечении людей с такими диагнозами. Ведь, сами медики убеждены, что это заболевание, а не приговор. Поэтому бизнесмены, благотворители должны объединится с учеными и врачами, чтобы дать «хрустальным людям» такой шанс", - прокомментировал Манукян.