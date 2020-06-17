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17 июня 2020, среда, 11:17 778
Экономика 2020-06-17T11:17:01+03:00
Українські Новини
За полтора года "Росток-Холдинг" погасил кредиты на сумму более $10 млн

За полтора года "Росток-Холдинг" погасил кредиты на сумму более $10 млн

Павел Твердохлиб
Бизнес, Банки, Финансы, Кредиты, Росток-Холдинг
Росток-Холдинг. Фото: uaprom.info
Росток-Холдинг. Фото: uaprom.info

Группа компаний "Росток-Холдинг" успешно обслуживает текущие кредитные обязательства и планирует наращивать свой кредитный портфель, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора Андрея Шваба, информирует портал uaprom.info.

"За последние полтора года было погашено более $10 млн кредитов. Часть обязательств на сумму около $4 млн были выделены вместе с Ичнянским кластером в рамках реструктуризации группы компаний. На сегодняшний день кредитная нагрузка составляет около $13 млн", - рассказал топ-менеджер.

Среди основных кредиторов "Росток-Холдинга" - коммерческие банки и факторинговые компании. Последние выкупили кредитные обязательства у нескольких банков в период нестабильности в работе группы компаний. При этом Шваб подчеркнул, что "Росток-Холдинг" добросовестно выполняет свои обязательства перед кредиторами и делает это в строгом соответствии с законодательством Украины и договорами с кредиторами. Он также напомнил, что "Росток-Холдинг" работает на данный момент стабильно и что по итогам 2020 года выручка предприятий группы запланирована на уровне $40 млн.

"Росток-Холдинг" - вертикально-интегрированная агропромышленная группа, созданная в 2010 году и специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Основными бенефициарами выступают Яков Грибов и Виктор Купавцев, владеющие по 49,9% акций компании, 0,2% - у Виктора Кияновского.

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