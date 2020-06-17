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  • Депутаты хотят услышать от Максима Степанова, как он видит продолжение медреформы, - СМИ
17 июня 2020, среда, 10:21 653
Политика 2020-06-17T10:21:01+03:00
Українські Новини
Депутаты хотят услышать от Максима Степанова, как он видит продолжение медреформы, - СМИ

Депутаты хотят услышать от Максима Степанова, как он видит продолжение медреформы, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Парламент, Медицина, Здоровье, Минздрав, Степанов
Максим Степанов. Фото: PR
Максим Степанов. Фото: PR

17 июня в 16-00 в режиме видеоконференции состоится заседание Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Заседание пройдет с участием депутатов и представителей международных партнеров Украины. От Министра здравоохранения Максима Степанова, который вызван на Комитет, хотят узнать его видение проведения второго этапа медицинской реформы и выполнения требований МВФ. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ранее Степанов называл первый этап медицинской реформы "экспериментом". По его мнению, главной целью реформы должна быть качественная и доступная медицина.

Издание напоминает, что обязательства продолжить медицинскую реформу Украина взяла на себя в рамках Меморандума, который заключила с МВФ по программе Stand-by. Меморандум, в частности, предусматривает расширение нового механизма финансирования вторичной и специализированной помощи.

На необходимости более решительных действий при реформировании сферы оказания медицинских услуг недавно сделал акцент и глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили. В эфире телеканала 1+1 он сказал: "Попытки частично менять ничего не приносят. Попытки реанимировать старые, совковые реформы, не работают. Перестроить старую систему невозможно. Ее надо полностью изменить".

На комитете будут также сообщены результаты отбора на должность главы Национальной службы здоровья, пишет РБК-Украина.

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