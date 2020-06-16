Владислав Мангер заявил, что дело против него сфальсифицировано прокуратурой

Подозреваемый в заказном убийстве Катерины Гандзюк Владислав Мангер сегодня был доставлен в суд правоохранителями. Он заявил журналистам, что дело против него заказное и что даже не был знаком с Катериной Гандзюк, пишет 112.ua по материалам PavlovskyNews.

"У Мангера скачет давление. Ещё утром он был в реанимации Херсона, но к обеду представители СБУ доставили его в Киев на суд по избранию меры пресечения. После прошения об отводе судьи, заседание перенесли. Владислав готов принять любой вердикт, но уверяет, что дело против него сфальсифицировано прокуратурой", - отмечает PavlovskyNews.

По словам Мангера, заказчиком дела против него является работник СБУ Доценко. Он был куратором Гандзюк и Торбина, который сознался в покушении на неё.

Мангер уверяет, что задержанные исполнители покушения оболгали его, заявив про давление со стороны главы Херсонского облсовета.

Также подозреваемый заявил, что не был знаком с Гандзюк.

"Я реально не знал этого человека. Мы с разных галактик. Это горсовет. Она там руководила большинством. Мы в облсовете, который никакого отношения к горсовету не имеет. Мы даже не пересекались. Я один раз её видел", - заявил Мангер.