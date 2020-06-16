От маленькой квартиры в Харькове до виллы в Козине: как Роман Веприцкий обогатился на железной дороге, - СМИ

За три года работы на железной дороге и. о. члена правления АО "Укрзализныця" Роман Веприцкий сменил квартиру 71,8 м2 в Харькове на дом в более чем в 400 м2 в Козине под Киевом. Об этом свидетельствует декларация чиновника за 2019 год, передает КП в Украине.

Также, уже односельчанин 5 президента Украины Петра Порошенко, Роман Веприцкий задекларировал 3 земельных участка общей площадью боле чем 2 тис. м2 в этом же поселке. Также чиновник обзавелся Toyota RAV4, Mercedes-Benz S 500 и байком Suzuki. Движимое и недвижимо имущество задекларировано на чиновника и его жену.

Кроме того, Роман Веприцкий задекларировал 50% квартиры в Киеве, площадь которой не указал.

При этом зарплата чиновника, которую ему выплатила Юго-Западная железная дорога за 2019 год, составила чуть более 2 млн грн.

Также у чиновника и его семьи хранится наличными 142,6 тис долл. США, 55 тыс. евро и боле 1 млн грн.

Декларацию за прошлый год Роман Веприцкий подал как депутат Харьковского областного совета. При этом он не указал доходы на этой должности.

Не именной в декларации чиновника остается коллекция фигур слонов.

Еще в 2017 году Веприцкий будучи доцентом кафедры криминального права и криминологии Харьковского национального университета внутренних дел скромно декларировал небольшую квартиру в Харькове площадью 71,8 м2 и сбережение наличкой: 1,2 млн грн, 180 тыс долл. США и 55 тыс. евро.

Напомним, НАБУ подозревает Романа Веприцкого в хищении более чем 16 млн грн при реконструкции Киевской детской дороги. По этому делу 10 июня у чиновника прошли обыски.

Набсовет Укрзализныци уже рекомендовал КМУ отстранить чиновника от занимаемой должности.