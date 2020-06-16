Парламент рассмотрел наш закон, защищающий заробитчан от аферистов, – нардеп Вадим Струневич

Сегодня, 16 июня, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал народный депутат и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Вадим Струневич. "Я являюсь соавтором этого важнейшего законопроекта наряду с коллегами по Верховной Раде - Галиной Третьяковой, Олегом Арсенюком, Сергеем Гривко и другими. Каждый год сотни тысяч наших сограждан из-за трудного экономического положения едут на заработки за границу. Да, все мы - и Президент, и депутатский корпус, и Кабмин - сейчас работаем над тем, чтобы как можно меньше наших сограждан вынуждены были искать лучшей доли на чужбине. Однако, сейчас это объективная реальность, а значит мы обязаны обеспечить защиту и все надлежащие права этим гражданам. И этот законопроект направлен именно на это", - отметил нардеп. Он также подчеркнул, что сейчас наблюдаются многочисленные случаи мошенничества, когда под видом компаний по международному трудоустройству с граждан собирают деньги за трудоустройство, но потом никуда их не отправляют. При этом, берут за такую аферу от 300 до 600 евро. "Новый закон освобождвет украинских трудовых мигрантов от уплаты заранее денег этим компаниям, а на последних накладываются большие штрафы за нарушение этой нормы. Я уверен, что таким образом мы существенно уменьшим количество мошенников, ведь большинство нечестных бизнесменов зарабатывают на том, что заранее берут деньги за вакансию с соискателей, а потом или просто исчезают с деньгами, или отправляют людей непонятно куда", - считает Струневич. По его словам этот законопроект - один из важных шагов к постепенной легализации рынка международного трудоустройства. "Он (законопроект) приведет к созданию нормальной конкурентной среды и прозрачной работы бизнеса, принесет государству деньги в виде налогов и обезопасит украинцев от уплаты денег мошенникам или недобросовестные бизнесменам", - подытожил Вадим Струневич.