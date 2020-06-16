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16 июня 2020, вторник, 17:07 490
Верховная Рада и партии 2020-06-16T19:00:04+03:00
Українські Новини
Парламент рассмотрел наш закон, защищающий заробитчан от аферистов, – нардеп Вадим Струневич

Парламент рассмотрел наш закон, защищающий заробитчан от аферистов, – нардеп Вадим Струневич

Ирина Дорофейчук
Мошенничество, Слуга народа, трудовые мигранты, Заробитчане, Вадим Струневич
Вадим Струневич. Фото: Facebook
Вадим Струневич. Фото: Facebook

Сегодня, 16 июня, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал народный депутат и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Вадим Струневич.

"Я являюсь соавтором этого важнейшего законопроекта наряду с коллегами по Верховной Раде - Галиной Третьяковой, Олегом Арсенюком, Сергеем Гривко и другими. Каждый год сотни тысяч наших сограждан из-за трудного экономического положения едут на заработки за границу. Да, все мы - и Президент, и депутатский корпус, и Кабмин - сейчас работаем над тем, чтобы как можно меньше наших сограждан вынуждены были искать лучшей доли на чужбине. Однако, сейчас это объективная реальность, а значит мы обязаны обеспечить защиту и все надлежащие права этим гражданам. И этот законопроект направлен именно на это", - отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что сейчас наблюдаются многочисленные случаи мошенничества, когда под видом компаний по международному трудоустройству с граждан собирают деньги за трудоустройство, но потом никуда их не отправляют. При этом, берут за такую ​​аферу от 300 до 600 евро.

"Новый закон освобождвет украинских трудовых мигрантов от уплаты заранее денег этим компаниям, а на последних накладываются большие штрафы за нарушение этой нормы. Я уверен, что таким образом мы существенно уменьшим количество мошенников, ведь большинство нечестных бизнесменов зарабатывают на том, что заранее берут деньги за вакансию с соискателей, а потом или просто исчезают с деньгами, или отправляют людей непонятно куда", - считает Струневич.

По его словам этот законопроект - один из важных шагов к постепенной легализации рынка международного трудоустройства.

"Он (законопроект) приведет к созданию нормальной конкурентной среды и прозрачной работы бизнеса, принесет государству деньги в виде налогов и обезопасит украинцев от уплаты денег мошенникам или недобросовестные бизнесменам", - подытожил Вадим Струневич.

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