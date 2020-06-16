Обращение аграриев к Зеленскому поддержали нефтегазовики

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) поддержала обращение "Аграрного союза Украины" к Президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу таможенных пошлин на импортное дизельное топливо и сжиженный газ.

Об этом сообщило интернет-издание Корреспондент.net, ссылаясь на соответствующее обращение ассоциации.

Как предупредили накануне аграрии, в случае введения пошлин им придется увеличить расходы на топливо, что приведет к росту стоимости продуктов.

"Нефтегазовая Ассоциация Украины считает, что объективных оснований для введения пошлин на импорт ДТ и СУГ нет. НАУ в очередной раз призывает участников Межведомственной комиссии по международной торговле и других чиновников, которых касается этот вопрос, соблюдать законодательство и внимательно изучить, а также всесторонне обсудить инициативы НПЗ", - говорится в обращении НАУ.

Отметим, повышение пошлин на дизтопливо и автогаз в январе инициировали "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргаздобыча". Они требуют ввести пошлины на 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% в 2024 году. Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины должна принять решение на этой неделе.

По оценкам НАУ, в случае введения пошлин дизтопливо и сжиженный газ в Украине станут самыми дорогими в Европе, экономика Украины будет терять около 11 млрд гривен.