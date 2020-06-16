В округе №208 Ляшко дал старт избирательной кампании за 2,5 месяца до ЦИКа

Заявление лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко о поддержке на досрочных выборах в округе №208 (Черниговская область) кандидатуры бывшего народного депутата Олега Ляшко фактически дало старт избирательной компании в этом округе, оставшемся без представительства в Верховной Раде.

"Я считаю, что на 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе поддерживают больше 30% человек. Это Олег Ляшко", - сказала Тимошенко на брифинге после переговоров с Ляшко.

По сути, лидера Радикальной партии пытаются вернуть в парламент с идеального "трамплина" - его же родного округа, который "освободился" после внезапной смерти внефракционного депутата Валерия Давиденко.

Сами же выборы в округе №208 (6 районов на востоке Черниговской области) начнутся не ранее 26 августа 2020 года. Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины 5 июня. ЦИК принял постановление, где прописано, что досрочные выборы стартуют на следующий день после публикации постановления в официальных печатных органах, отсрочив саму дату печати на 3 месяца – так, чтобы подогнать досрочные выборы под дату местных выборов.

Такое необычное решение ЦИК успело вызвать недовольство "Опоры", которая официально заявила, что "играми" с датой досрочных выборов ЦИК превысила свои полномочия и фактически оставила на лишних 3 месяца округ без представительства в парламенте.

Параллельно с выдвижением Ляшко в СМИ назывался также вероятным кандидатом на выборах в округе №208 бывший нардеп от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Александр Грановский. Но сам бывший нардеп назвал эти слухи "маразмом".

Олег Ляшко был первым нардепом от сформированного в 2012 году округа №208. На выборах 2012 года он набрал здесь рекордные 55,7% голосов избирателей. Хотя возглавляемая им Радикальная партия (РП) стала здесь лишь второй (25,3%), уступив "Батьківщине" Юлии Тимошенко. В дальнейшем поддержка РП в округе падала. В 2014 году партия Ляшко заняла здесь первое место уже с 23,9% голосов, а в 2019 году стала лишь третьей, набрав 11,7%. На этих же выборах (2014 и 2019 годы) дважды побеждал выдвиженец партии "Заступ" и самовыдвиженец Валерий Давыденко, а представители РП занимали лишь третье и четвертое места.

На этом фоне странным выглядит субъект в лице "Батьківщини", фактически выдвинувший Ляшко в депутаты по 208-му округу. Именно Юлия Тимошенко в свое время привела главного редактора газеты "Свобода" в большую политику. Но с тех пор их отношения серьезно обострились. А в последние годы, когда самого Олега Ляшко стали ассоциировать с близким к президентам Порошенко и Зеленскому бизнесменом Ринатом Ахметовым, а Тимошенко находилась в оппозиции, противостояние Тимошенко и Ляшко переросло в острую фазу. Так, Ляшко публично называл Тимошенко "московской кукушкой" и "газовой принцессой", а Тимошенко наградила Ляшко прозвищем "чихуахуа Порошенко" и "бобиком", который "тявкает" по его указанию.

В предыдущие каденции Олег Ляшко был одним из наиболее ярких нардепов и прославился участием в многочисленных скандалах. Он врывался на заседания Кабинета Министров Гройсмана и прямо в парламенте требовал лишить украинского гражданства Юлию Тимошенко. Его "душил" прямо в сессионном зале спикер Рады Александр Мороз, а количество видеозаписей с публичным избиением Ляшко коллегами-депутатами не поддается счету. Из последних "достижений" Ляшко особо запоминающимися были декларирование им многомиллионных "выигрышей в лоторею" и перепалки в соцсетях с высмеювающим политика "Кварталом 95" тогда еще не президента Владимира Зеленского.