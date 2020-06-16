подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июня 2020, вторник, 14:45 2701
Общество 2020-06-16T14:45:01+03:00
Українські Новини
Подростки требовали от "Слуги народа" запретить зверофермы во всем мире, - СМИ

Подростки требовали от "Слуги народа" запретить зверофермы во всем мире, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Пикет, Протест, Норка, Звероводство, Зоозащита
Пикет. Фото: podrobnosti.ua
Пикет. Фото: podrobnosti.ua

Около 20 человек, среди которых большинство не достигли совершеннолетия, требовали от партии "Слуга народа" запретить норковые фермы в Украине, Европе и мире. Они стояли с плакатами и брошюрами и скандировали лозунги о запрете звероферм. Депутаты проходили на заседание фракции и интерес не проявляли, информирует портал podrobnosti.ua.

"Мы будем общаться с каждым депутатом", - выразил свое пожелание координатор кампании "Хутро OFF" Павел Вышебаба.

Митингующие требуют принять закон 2360 о запрете норковых ферм, проект которого из-за своей несостоятельности получил негативные заключения во всех профильных комитетах Верховной Рады. Он противоречит директивам ЕС и существующим ныне законам.

"Фактически законопроект 2360 уничтожает целую отрасль сельского хозяйства - звероводство, - уверен президент Ассоциации звероводов Украины Владимир Федина. - Мизерное количество профессиональных активистов, подпитываемое финансами с запада, не понимает последствий для имиджа и экономики Украины. Как минимум 1500 человек в сельской местности, которые потеряют работу, но ни в законопроекте, ни в пояснительной записке к нему нет ни единого слова о трудоустройстве этих людей. Не говоря уже о компенсации предпринимателям, вложившим в оборудование для ферм 100 миллионов долларов".

Справка. По состоянию на сегодня члены АЗУ вложили около 106 млн долларов США инвестиций в развитие аграрного сектора Украины, обеспечили работой около 1500 работников, проживающих преимущественно в сельской местности, ежегодно обеспечивают от 53 до 70 млн долларов США экспорта отечественной продукции и валютных поступлений в Украину, а также платят в бюджеты всех уровней, включая бюджеты сельских советов, более 70 млн грн в год налоговых платежей. Норковые фермы перерабатывают около 50 тысяч тонн отходов птицефабрик и рыбозаводов, непредназначенных для употребления в пищу человеком.

Больше новостей о: Пикет Протест Норка Звероводство Зоозащита

Стерненко и его сторонники после решения суда отпр...
Клубника под угрозой. Зе оконфузился с Канадой, а ...
Зоозащитники-радикалы устроят марш в поддержку зак...
Президент не допустит уничтожения норковых ферм, –...
Зеленскому за нарушение карантина грозит штраф почти 200 тыс. гривен
В Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса
Новости
Обстрел жилых кварталов вблизи Авдеевки: гражданская женщина ранена 14:48
Зеленский подал в суд на художника Пояркова за угрозы в его адрес 14:46
Подростки требовали от "Слуги народа" запретить зверофермы во всем мире, - СМИ 14:45
Кабмин хочет ужесточить штрафы за неношение маски в общественном транспорте 14:43
В округе №208 Ляшко дал старт избирательной кампании за 2,5 месяца до ЦИКа 14:28
больше новостей
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
больше новостей
Закрыли спортзалы и учреждения культуры. Прикарпатье снова усиливает карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok