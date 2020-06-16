DCH Ярославского вместе с мэрией организуют в Харькове производство трамваев

Группа DCH Александра Ярославского совместно с городской властью Харькова наладит на базе "Экополис ХТЗ" производство трамваев. Сообщение об этом разместил в своем Telegram харьковский мэр Геннадий Кернес.

"О том, как будем совместно с DCH работать над проектом, договорились сегодня в мэрии. На встрече были бизнесмен и идейный вдохновитель "Экополис ХТЗ" Александр Ярославский, директор Харьковского тракторного завода и представитель "Экополис ХТЗ" Андрей Коваль, мой заместитель по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов и руководитель "Офиса Реформ" Михаил Лазарев. Совместными усилиями города и DCH/"Экополиса ХТЗ" мы полностью обновим не только парк трамваев Харькова, но и весь подвижной состав трамвайного транспорта в Украине", - написал он.



Харьковский городской голова также упомянул, что за счет "трамвайного проекта" на ХТЗ можно заодно поддержать еще одно крупнейшее предприятие Харькова: завод "Электротяжмаш", оказавшийся на грани банкротства и остановки. Завод специализируется на производстве гидро- и турбогенераторов, а также тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.



Работа над проектом начинается с создания необходимой технической документации. Следующий этап - подготовка производства и его мощностей, а выпуск первых харьковских трамваев запланирован не позднее, чем через 2 года.



Как сообщили в DCH Александр Ярославский планирует инвестировать в производство современных низкопольных трамваев порядка EUR 5,5 млн. Инжиниринговое и консультационное сопровождение проекта будут осуществлять зарубежные партнеры.



По оценкам экспертов, подвижной состав трамвайного транспорта в 14 украинских городах, использующих этот вид транспорта, серьезно устарел. Более 90% вагонов старше 20 лет, более 50 % требуют срочной замены. В настоящее время в Украину импортируется б/у техника из стран ЕС.



Как известно, Харьковский тракторный завод входит в инвестиционный портфель DCH с 2016 г. В 2019 г. рост объема реализации продукции составил 16 %, на предприятии реализуется инвестиционная программа модернизации мощностей общей стоимостью $ 10 млн.



"Экополис ХТЗ" — долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского, предполагающий глубокий редевелопмент территории ХТЗ. Он позволит создать принципиально новую инновационную деловую экосистему мирового уровня для развития высокотехнологичного производства, бизнеса и исследований. Плановый объем инвестиций в размере $1 млрд обеспечит Украине не менее 13 тыс. современных рабочих мест. "Экополис ХТЗ" назван одним из ключевых проектов стратегии развития города Харьков на 2020-2030.