подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июня 2020, вторник, 13:45 34
Верховная Рада и партии 2020-06-16T14:15:02+03:00
Українські Новини
Правительство Шмыгаля доказало, что не может справиться с кризисом, - Бойко

Правительство Шмыгаля доказало, что не может справиться с кризисом, - Бойко

Татьяна Зотова
Парламент, Бойко, Правительство, ОП-ЗЖ, Шмыгаль
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Это правительство доказало, что не может справиться с кризисом". Об этом сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко заявил в своем выступлении с трибуны Верховной Рады, информирует портал zagittya.com.ua.

Он подчеркнул, что власть абсолютно далека от реальных потребностей граждан Украины и не выполняет свои предвыборные обещания.

"Главное предвыборное обещание - достижение мира на Донбассе и прекращение военного конфликта - остались на бумаге. Продолжаются боевые действия, гибнут люди. Нет политической воли, нет решимости предпринять шаги для того, чтобы выполнить свое обещание и сшить страну, удовлетворив стремление всех людей к миру. Единственным бесконфликтным и международно признанным путем для этого является реализация Минских соглашений, но Кабмин Шмыгаля это не интересует, и никаких усилий в этом направлении они не собираются предпринимать", - отметил политик.

Вместо мира, развития экономики и защиты национальных интересов, по словам Юрия Бойко, приоритетом для этого Кабмина является выполнение прихотей МВФ.

"На этой неделе нам предлагают принять программу правительства, которая является просто очередной красочной декларацией, ведь настоящая программа уже принята. Кабмин вместе с Нацбанком подписал Меморандум с МВФ, где отказано в поддержке врачам и педагогам, идет дальнейшее наступление на бизнес, отсутствуют какие-либо намерения власти реально улучшить экономическое положение страны и людей, а продвижение имиджа Украины как "надежного предсказуемого партнера" выглядит издевательски. Никаких условий для привлечения инвестиций эта власть создавать не собирается. Для них страна - это абстракция и набор евроатлантических клише. А как живет страна, какие потребности у граждан и отечественной экономики нынешнее правительство не понимает и не собирается понимать", - сказал он.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что правительство Шмыгаля должно быть отправлено в отставку.

"Мы видим абсолютно провальную кадровую политику, когда главным аргументом при назначении того или иного кандидата на должность становится его непрофессионализм и отсутствие знаний в той сфере, куда его назначают. У нас абсолютно четкая позиция - мы подписали проект Постановления об увольнении этого бездарного правительства. Кабмин, который показал свою несостоятельность, должен уйти в отставку", - подчеркнул Юрий Бойко.

Больше новостей о: Парламент Бойко Правительство ОП-ЗЖ Шмыгаль

Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Вл...
Потураев отказался называть сумму, которую получил...
"За 100 дней провалов и обманов", - платформа Бойк...
"Уймись, соросятина". Гончарук выступил с обвинени...
Зеленскому за нарушение карантина грозит штраф почти 200 тыс. гривен
В Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса
Новости
В округе №208 Ляшко дал старт избирательной кампании за 2,5 месяца до ЦИКа 14:28
Правительство решило не открывать детские лагеря до 1 июля 14:28
DCH Ярославского вместе с мэрией организуют в Харькове производство трамваев 14:20
Киев бесплатно раздал 324 квартиры. Список счастливчиков 13:57 Документ
В Раде предлагают реструктуризировать долги за коммунальные услуги 13:56
больше новостей
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
больше новостей
Закрыли спортзалы и учреждения культуры. Прикарпатье снова усиливает карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok