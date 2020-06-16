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16 июня 2020, вторник, 13:15 559
Транспорт 2020-06-16T14:00:03+03:00
Українські Новини
Аэропорт Ярославского в Харькове возобновил работу после карантина

Аэропорт Ярославского в Харькове возобновил работу после карантина

Ирина Дорофейчук
Александр Ярославский, Международный аэропорт
Международный аэропорт
Международный аэропорт "Харьков". Фото: hrk.aero

Международный аэропорт "Харьков", принадлежащий известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, возобновил работу по приему и отправке авиарейсов. В первый же день возобновления полетов после карантина в международном аэропорту "Харьков" открылось регулярное сообщение между первой столицей Украины и Киевом.

"15 июня в 22:05 в международный аэропорт "Харьков" прибыл первый пассажирский самолет после карантинного перерыва. Он выполнял рейс авиакомпании Windrose Airlines из Киева. В обратный путь самолет отправился 16 июня в 7:40", - сообщила пресс-служба компании-оператора международного аэропорта "Харьков" New Systems AM группы DCH Ярославского.

В дальнейшем компания Windrose Airlines будет ежедневно выполнять рейсы по маршруту "Киев - Харьков - Киев".

"Этот маршрут стал первым регулярным направлением авиакомпании Windrose Airlines из Харькова. Авиакомпания расширяет географию внутренних перелетов, и уже предлагает гибкий график рейсов из Киева в Одессу, Днепр, Львов - по 2-3 вылета в день. Путь из Харькова в эти города с учетом пересадки в "Борисполе" будет занимать около 4 часов", - уточнила пресс-служба аэропорта.

Билеты на все новые рейсы уже доступны к покупке на сайтах авиакомпании и аэропорта, а также через билетные агентства. Стоимость перелетов из Харькова в Киев составляет от 836 гривен.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, все перелеты осуществляются с соблюдением требований для предотвращения распространения COVID-19 на авиационном транспорте, в связи с чем пассажиров просят ознакомиться с перечнем правил при посещении аэропорта и пользовании воздушным авиатранспортом.

Международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза. Согласно данным Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe) международный аэропорт "Харьков" по итогам 2019 года вошел в тройку самых быстрорастущих воздушных гаваней европейского континента среди аэропортов с пассажиропотоком до 5 млн пассажиров в год.

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