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16 июня 2020, вторник, 12:55 632
Политика 2020-06-16T12:55:01+03:00
Українські Новини
Реформа ГАСИ может вызвать хаос в сфере строительства, - эксперты

Реформа ГАСИ может вызвать хаос в сфере строительства, - эксперты

Петр Стуженко
Коррупция, Реформа, Строительство, ГАСИ, Минрегион
Строительство. Фото: facebook
Строительство. Фото: facebook

Анонсированная реформа государственного контроля в строительстве может способствовать возобновлению коррупционных схем и увеличению объема коррупционной ренты путем содействия ряда проблемных застроек. Об этом говорится в обращении ОО "Разом проти корупції", информирует портал rbc.ua.

"Коррупция в строительном контроле всегда носила характер системного явления. Уже много лет существует параллельная официального органа и сращенная с ним сеть посредников, обеспечивающих сбор средств с застройщиков за выдачу разрешений, ввод в эксплуатацию зданий (так называемые 5$ за м кв) под прикрытием силовых структур и за покровительства высших должностных лиц страны", - отмечают активисты.

По их мнению, анонсированная реформа ГАСИ нужна, поскольку орган на сегодня является символом коррупции. Но, прежде всего, должна быть устранена системная коррупция в строительстве.

"Более 30 экспертными организациями и Минрегионом было наработано Концепцию публичного управления в сфере градостроительства - документ, определяющий ключевые направления дальнейших структурных, технологических, законодательных изменений", - добавляется в обращении.

Для реализации реформы, отмечают в организации, власть должна определиться с политической фигурой, которая понесет ответственность в случае провала реформы, привлекать экспертные круги к проведению реформы и обеспечить надлежащее коммуникационное сопровождение реформы.

Вместе с тем ОО "Разом проти корупції" подготовила и направила письмо к руководству страны, в котором призвала сделать следующее:

Провести совещание по реформированию ГАСи под председательством президента Украины. Дать возможность профессиональному экспертному сообществу донести примеры того, что происходит за кулисами реформы.

Защитить демократию и обеспечить прозрачную процедуру экспертных обсуждений всех последующих изменений и шагов внедряемой реформы сферы градостроительства, а также взвешенное и системное реформирование отрасли.

Способствовать приобщению экспертов к наработке законодательных изменений. Вывести законотворчество в прозрачное русло, и дать возможность экспертным кругам подготовить качественные изменения в законодательство.

Дать поручение немедленно восстановить функционирование системы "Прозрачная ГАСИ" относительно обнародования всех выданных документов и обязать ГАСК вернуть на места полномочия по выдаче документов разрешительного характера (в настоящее время все решения принимаются в центральном аппарате ГАСИ).

Дать поручение немедленно внести изменения в Постановления Кабинета Министров №218/2020 и 219/2020 и исправить допущенные ошибки: передать на места полномочия по осуществлению архитектурно-строительного контроля, временно вернуть лицензирование в строительстве (проект изменений в постановления подготовлен).

Обратиться в НАБУ по их привлечению к разработке кейсов системной коррупции в ГАСК.

Способствовать созданию платформы для широкого публичного и экспертного обсуждения ключевых направлений изменений для внедрения целостной реформы градостроительной отрасли.

Ранее эксперты заявили о дискредитации реформы государственного архитектурно-строительного контроля.

4 мая Кабинет министров Украины уволил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Ранее в Кабинете министров заговорили о ликвидации инспекции. В частности, в Минрегион создали рабочую группу из специалистов неправительственных организаций: BRDO, IDLO, Реанимационного пакета реформ, Конфедерации строителей и других.

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