Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) поддержала обращение Аграрного Союза Украины (АСУ) к Президенту Владимиру Зеленскому с призывом не допустить введения пошлины на импортное дизельное топливо и сжиженный газ, что приведет к существенному удорожанию продуктов питания. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ассоциации.

В НАУ отмечают, что поддерживают обращение АСУ к Президенту Владимиру Зеленскому не допустить введения пошлины на импортное дизтопливо и сжиженный газ, в результате чего аграрии дополнительно потратят почти 2 млрд грн, а для украинцев существенно возрастет стоимость продуктов питания.

"Нефтегазовая Ассоциация Украины считает, что объективных оснований для введения пошлин на импорт ДТ и СУГ нет. НАУ в очередной раз призывает участников Межведомственной комиссии по международной торговле и других чиновников, которых касается этот вопрос, соблюдать законодательство и внимательно изучить, а также всесторонне обсудить инициативы НПЗ. Ошибочное решение может стоить государству и всем категориям потребителей горючего очень дорого", - отмечается в обращении.

Как сообщал ранее Аграрный Союз Украины, увеличение стоимости дизеля и сжиженного газа приведет к цепной реакции: рост цены на продукты питания, транспорт и себестоимость других товаров широкого потребления.

"Аграрии почувствуют на себе последствия таких действий первыми: в случае принятия решения о введении пошлины, нам придется для сбора урожая покупать дизель по завышенным ценам уже сейчас. Что приведет к удорожанию себестоимости выращенной сельхозпродукции. Дополнительные затраты аграриев на дизтопливо могут вырасти до 1,9 млрд грн. Соответственно, стоимость сельхозпродукции повысится, но продавать ее по ценам выше мировых аграрии не смогут, поэтому понесут убытки", - отмечалось в обращении аграриев.

Напомним, в январе 2020 г. "Укртатнафта" совместно с "Нафтогазом" подали жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СУГ на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25, 4% в 2024. По оценкам НАУ введение пошлин сделает закупочные цены на ДТ и сжиженный газ в Украине самыми высокими в Европе, разрушит устойчивую систему нефтепродуктообеспечения, экономика Украины будет терять около 11 млрд грн. в год.