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  • В "полицейском городке" под Киевом построили новые современные кампусы для курсантов, - СМИ
16 июня 2020, вторник, 11:44 700
Политика 2020-06-16T14:00:04+03:00
Українські Новини
В "полицейском городке" под Киевом построили новые современные кампусы для курсантов, - СМИ

В "полицейском городке" под Киевом построили новые современные кампусы для курсантов, - СМИ

Анна Рудык

В Учебном центре Национальной академии внутренних дел в Вите-Почтовой завершается строительство новых кампусов для курсантов полиции. Уже с 1 сентября они переедут из советских казарм в общежития европейского образца с современными комнатами, санузлами и мебелью. Об этом рассказал в сюжете ТРК "Киев" Андрей Запотоцкий, проректор НАВД. 

"Ученым советом принято решение построить на базе подразделения Виты-Почтовой автономный городок, куда мы смогли бы со временем переместить все курсы. Автономный полицейский городок под Киевом имеет ряд преимуществ. Первое – все необходимые учебные и тренировочные базы расположены на одной локации. Места хватает – в собственности Академии в поселке Вита-Почтовая 85 гектаров земли. Здесь уже есть полигоны, стрелковые тиры, спортивные площадки, стадионы, зоны для оздоровления и досуга. Кроме курсантов обучение на базе Академии проходят спецназовцы –

профессиональные правоохранители, парамедики, "кордовцы", а для миротворцев ООН Академия вообще является единственным сертифицированным центром подготовки. У нас есть настоящий вагон поезда, самолет, дома, на которых отрабатываются определенные тактические навыки, приемы, штурмы, освобождение заложников, процессуальные решения, осмотр места происшествия и др. Вскоре мест для моделирования ситуаций станет больше - идет строительство стрелкового комплекса с уникальным трехсотметровым тиром, "шотхаусом" и пятиэтажной башней. Каждая ее сторона имеет разные элементы, которые моделируют захват различных типов зданий – балконы, окна, пожарная лестница и т.п", - отметил проректор.

Одно из важных преимуществ "полицейского городка" - автономность, говорится в сюжете.

"У нас есть собственная котельная, очистные сооружения, скважина. Если курсанты едут на практику, мы можем, как говорится, "поставить на фитиль" общежитие, и таким образом, будем экономить электроэнергию, отопление и газ. Экономии способствуют и новые общежития, ведь их построили по мировым стандартам энергоэффективности", - рассказал Андрей Запотоцкий.

Проректор отметил, что строительство новых кампусов стало возможным благодаря государственно-частному партнерству, в частности, с компанией "Интергал-Буд".

Напомним, Национальная академия внутренних дел является одним из старейших и крупнейших в Украине учебных заведений по подготовке правоохранителей. В НАВД обучается более 15 тысяч слушателей, курсантов и студентов. Академия является членом Ассоциации Европейских полицейских колледжей, участником Конференции руководителей высших учебных заведений полиции стран Центральной и Восточной Европы, поддерживает рабочие связи с международными организациями, образовательными учреждениями и полицейскими учреждениями многих стран, а также обеспечивает подготовку персонала для миротворческих миссий ООН.

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