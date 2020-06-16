У "поліцейському містечку" під Києвом побудували нові сучасні кампуси для курсантів, - ЗМІ

В Навчальному центрі Національної Академії внутрішніх справ у Віті-Поштовій завершується будівництво нових кампусів для курсантів поліції. Вже з 1 вересня вони переїдуть з радянських казарм до гуртожитків європейського зразка із сучасними кімнатами, санвузлами та меблями. Про це розповів у сюжеті ТРК "Київ" Андрій Запотоцький, проректор НАВС.

"Вченою Радою прийнято рішення побудувати на базі підрозділу Віти-Поштової таке автономне містечко, куди ми змогли би з часом перемістити всі курси. Автономне поліцейське містечко під Києвом має низку переваг. Перше – всі необхідні навчальні і тренувальні бази розташовані на одній локації. Місця вистачає – у власності Академії в селищі Віта-Поштова 85 гектарів землі. Тут вже є полігони, стрілецькі тири, спортивні майданчики, стадіони, зони для оздоровлення та дозвілля. Окрім курсантів навчання на базі Академії проходять і спецпризначенці – професійні правоохоронці, парамедики, "кордівці", а для миротворців ООН Академія взагалі є єдиним сертифікованим центром підготовки. У нас є справжній вагон поїзду, літак, будинки, на яких відпрацьовуються певні тактичні навички, прийоми, штурми, звільнення заручників, процесуальні рішення, огляд місця події та ін. Незабаром місць для моделювання ситуацій стане більше - йде будівництво стрілецького комплексу з унікальним трьохсотметровим тиром, "шотхаусом" і п’ятиповерховою вежею. Кожна її сторона має елементи, які моделюють захоплення різних типів будівель - балкони, вікна, пожежна драбина і т.п.", – зазначив проректор.

Одна з важливих переваг "поліцейського містечка" – автономність, йдеться в сюжеті.

"У нас є власна котельня, очисні споруди, свердловина. Якщо курсанти їдуть на практику, ми можемо, як то кажуть, "поставити на фітіль" гуртожиток, й таким чином, будемо економити електроенергію опалення і газ. Економії сприятимуть і нові гуртожитки, адже їх побудували за світовими стандартами енергоефективності", - розповів Андрій Запотоцький.

Проректор зазначив, що будівництво нових кампусів стало можливим завдяки державно-приватному партнерству, зокрема, з компанією "Інтергал-Буд".

Нагадаємо, Національна академія внутрішніх справ є одним з найстаріших і найбільших в Україні навчальних закладів із підготовки правоохоронців. У НАВС навчається понад 15 тис. слухачів, курсантів і студентів. Академія є членом Асоціації Європейських поліцейських коледжів, учасником Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи, підтримує робочі зв'язки з міжнародними організаціями, освітніми закладами та поліцейськими установами багатьох країн, а також забезпечує підготовку персоналу для миротворчих місій ООН.