На ОГХК завели днепропетровского бизнесмена Виталия Кучука, - СМИ

Торговавший титановым сырьем Вольногорского ГМК в 1990-е днепропетровский бизнесмен Виталий Кучук снова в деле. Новое руководство ОГХК под кураторством в.и.о главы правления Питера Девиса одобрило компании Кучука - ООО "Керамплюс" - контракты на продажу продукции ОГХК в начале июня. Об этом пишет Минпром.

Теперь основные концентраты, а также песок производства филиалов ОГХК для последующей перепродажи будет выкупать эта компания. Она пока единственный трейдер ОГХК, и позиционируется как эксклюзивный поставщик.

ОГХК и ООО "Керамплюс" заключили договора на сумму около 200 млн грн. Согласно новым контрактам, датированным 3 июня, предприятие Кучука выкупит у ОГХК около 100 тыс. т продукции. Это меньше трети того, что производит Вольногорский ГМК.

Основателем и директором компании "Керамплюс" является предприниматель Виталий Кучук. Он хорошо известен своим прошлым в период накопления первичного капитала на рынке еще с 90-х. Общественности он больше знаком по должности директора Запорожского титаномагниевого комбината. Им он стал в 2009 году и ничем полезным для казенного предприятия стратегического значения не запомнился.

Опрошенные игроки рынка узнают его как партнера бизнесмена Дмитрия Визгаловаи и некоего Василия Андрухива – налоговика времен бывшего президента Виктора Януковича. Виталий Кучук, Роман Карпенко в свое время сотрудничали с компанией ООО "ДВС Компани ЛТД", основателем и руководителем которой является Дмитрий Визгалов. Так выглядит схема взаимодействия партнеров.

Виталий Кучук и Дмитрий Визгалов занималась скупкой продукции Вольногоркого ГМК в лихие 90-е, по ценам значительно ниже рынка. Например, приобретали ильменит по $110 за т, что являлось серьезным занижением цен, пока его структуры не были вытеснены в 2004 году. Тогда имущественные комплексы Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа были переданы ЧАО "Крымский Титан" в аренду правительством.

Бизнесмен Визгалов в свое время основал компании ООО "Цветные металлы", а также ООО "Предприятие Цветмет", которые специализировались на разработке карьеров и продаже цветных металлов. По данным портала Youcontrol по "Цветным металлам" возбуждено дело о банкротстве 11 июня 2020. ООО "Предприятие Цветмет" приостановило свою деятельность 9 июня 2020 г.

Привлекает внимание, что эти предприятия закрылись аккурат в начале работы с ОГХК и может быть вызвано желанием почистить свою историю в пользу нового бизнеса.

ООО "Керамплюс" - торговая компания, которая специализируется на продаже сырья металлургической, литейной, машиностроительной, стекольной и огнеупорной промышленности. Именно там применяется продукция ВГМК по всему миру. ООО "Керамплюс" входит в сеть глобальных офшоров MCD LTD (Mineral&Chemicals Distribution) с главным офисом на Кипре.

В конце 2018 года у MCD LTD появился еще один трейдер – IIMCO Trade PTE.LTD.

Представители MCD LTD и IIMCO Trade PTE.LTD в настоящее ведут переписку с конечными потребителями продукции ОГХК о ее приобретении в координации с членом правления АТ "ОГХК" Татьяной Гогенко. Они предлагают к осмотру образцы продукции. Таким образом, компании Кучука пытаются завести себе положительное реноме на рынке.

Также в переговорах участвует партнер Виталия Кучука - Роман Карпенко.

В.и.о главы правления АТ "ОГХК" Питер Дэвис в своем недавнем интервью изданию РБК-Украина резко раскритиковал прежний менеджмент ОГХК, сообщив, что он действует в стиле 90-х. А по иронии получилось, что сам завел на ОГХК трейдеров, которые работали с ВГМК в 90-х. И, по отзывам участников рынка, еще тогда "потрошили" государственный комбинат, выкупая продукцию по заниженным ценам.

Питер Девис и глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко регулярно обвиняют прежнее правление ОГХК в коррупции, а именно - занижении цен на продукцию компании при продаже на экспорт. Дескать, продавали ниже рынка. Этим глава Фонда госимущества объяснил замену менеджмента на ОГХК в январе 2020 года, когда компания перешла под управление ФГИ.

С тех пор от руководства ведомства, и от Питера Девиса, когда он стал в.и.о главы правления, сместив с должности и.о главы правления ОГХК Михаила Макарова 9 апреля, звучат обещания, что на ОГХК настанут лучшие времена. Мол, все изменится к лучшему: продукция будет продаваться без "прокладок", напрямую потребителям, дорого, а значит с пользой для госкомпании.

В издании Минпром сопоставили стоимость титановых концентратов в новых контрактах ОГХК с рыночной, чтобы понять, насколько выгодно компании сотрудничать с новым трейдером – ООО "Керамплюс", получившим одобрение Питера Девиса. И увидели, что цены трейдера значительно ниже рыночных.