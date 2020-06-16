Депутат нагадав "Макдоналдс" про Конституцію, де записано російська, а не англійська

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський відреагував на ситуацію, яка склалася навколо "мовного питання" в мережі ресторанів швидкого харчування "Макдоналдс". Нагадаємо, що в електронному меню McDonald’s для клієнтів в Україні доступні лише українська та англійська мови. Компанія відмовилася надавати свої послуги російською мовою.

"Можливо шановна іноземна організація, яка відкрила знамениту мережу швидкого харчування в Україні просто не в курсі.

Але в 10й статті нашої Конституції згадуються дві мови - українська і російська.

Про англійську там немає ні слова", - зазначив депутат Бужанський у своїй замітці на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram.