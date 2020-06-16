підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 червня 2020, вівторок, 09:09 17
Верховна Рада і партії 2020-06-16T10:30:02+03:00
Українські Новини
Депутат нагадав "Макдоналдс" про Конституцію, де записано російська, а не англійська

Депутат нагадав "Макдоналдс" про Конституцію, де записано російська, а не англійська

Ірина Дорофейчук
Ресторан, МакДоналдс, McDonald’s, російська мова, Бужанський
Макдоналдс. Фото: mcdonalds.ua
Макдоналдс. Фото: mcdonalds.ua

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський відреагував на ситуацію, яка склалася навколо "мовного питання" в мережі ресторанів швидкого харчування "Макдоналдс". Нагадаємо, що в електронному меню McDonald’s для клієнтів в Україні доступні лише українська та англійська мови. Компанія відмовилася надавати свої послуги російською мовою.

"Можливо шановна іноземна організація, яка відкрила знамениту мережу швидкого харчування в Україні просто не в курсі.

Але в 10й статті нашої Конституції згадуються дві мови - українська і російська.

Про англійську там немає ні слова", - зазначив депутат Бужанський у своїй замітці на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram.

Більше новин про: Ресторан МакДоналдс McDonald’s російська мова Бужанський

У Таїланді двох власників ресторану засудили до 7 ...
Зеленський в Tesla з кавою і "пирожочком" розповів...
Mcdonald's випустив бургер з шоколадною пастою Nut...
Платформа Бойка вимагає зупинити дискримінацію рос...
Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає другий день поспіль
В аеропорту "Київ" скасували заплановані рейси за декілька годин до вильоту. Пасажири обурені
Новини
ЗНО знову можуть перенести. У Міносвіти пояснили ситуацію 10:17
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає другий день поспіль 09:51
В аеропорту "Київ" скасували заплановані рейси за декілька годин до вильоту. Пасажири обурені 09:49
Карта-схема. Фото: kievvlast.com.ua
У Кличка збираються пустити транспорт з Подільсько-Воскресенського мосту по дорозі, якої нема в Генплані, - експерт 09:45 Фото
більше новин
В Україні смартфони, планшети і телевізори хочуть ввести податок. Що це значить 09:30
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
Кількість не готових до ослаблення карантину областей зросла 17:06 Інфографіка
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
У Тернопільській області хочуть зробити в шість разів менше районів 07:30
більше новин
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні 10:55
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
18.06.20 16:00 Круглий стіл: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських громадян" 13:14
більше новин
ЗНО знову можуть перенести. У Міносвіти пояснили ситуацію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok