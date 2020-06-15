Что будет с кинотеатром "Киев". Суд подтвердил законность передачи здания в аренду

Суд подтвердил законность передачи Киевской городской государственной администрацией (КГГА) здания ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев" в аренду ООО "Синема-Центр".

Об этом говорится в сообщениях КГГА и компании "Синема сити", передают Українськi Новини.

"Кассационный суд в составе Верховного Суда поставил точку в спорах о правомерности победы ООО "Синема-Центр" в аукционе и подтвердил ее законность. Аукцион инициировал Департамент коммунальной собственности КГГА о передаче здания кинотеатра "Киев" в пользование на правах аренды", - говорится в сообщении КГГА.

При этом подчеркивается, что Департамент культуры настаивает на необходимости сохранения исторической и культурной ценности кинотеатра.

"Новый арендатор должен продолжать работу кинотеатра в формате фестивального центра столицы. Мы видим только один сценарий будущего кинотеатра "Киев" - сохранить и его здание, и функционал. Это локация для проведения международных событий и показа современного украинского кино", - сказала директор департамента Диана Попова.

"Синема сити" заверила в том, что сохранит историческую и культурную ценность кинотеатра.

"Мы обязуемся сохранить традиции, связанные с "Киевом", его концепцию и укрепим статус премьерной флагманской киноплощадки столицы. По нашему глубокому убеждению, кинотеатр также должен стать центром демонстрации современного украинского кино."Синема Сити" обеспечит качественную инфраструктуру, создаст современную технологическую киноплощадку и при этом сохранит историческую и культурную ценность кинотеатра "Киев". Наша команда обеспечит продолжение работы кинотеатра в формате фестивального центра столицы, а также готова к сотрудничеству со всеми отечественными и международными кинофестивалями", - сказано в сообщении компании.

КГГА отмечает, что на данный момент идет согласование проекта реставрации кинотеатра.

"Синема сити" обещает, что сделает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу "Киева".

Как сообщали Українськi Новини, в феврале 2019 года КГГА объявила конкурс для передачи в аренду здания кинотеатра "Киев" на 10 лет.

"Синема-центр" победила в аукционе с арендной платой в 2,1 млн гривен.