подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 июня 2020, понедельник, 16:48 537
Финансы 2020-06-15T17:30:02+03:00
Українські Новини
Аграрии просят Президента не допустить пошлины на дизтопливо – могут подорожать продукты

Аграрии просят Президента не допустить пошлины на дизтопливо – могут подорожать продукты

Татьяна Зотова
Дизтопливо, Сжиженный газ, Аграрный союз Украины, Таможенная пошлина
Дизтопливо (иллюстрация). Фото: ua.news
Дизтопливо (иллюстрация). Фото: ua.news

Аграрии просят Президента Украины Владимира Зеленского не допустить введения таможенной пошлины на импортное дизельное топливо и сжиженный газ, в результате которого аграрии дополнительно потратят около 2 млрд гривен, а для украинцев существенно возрастет стоимость продуктов питания.

Открытое обращение к Президенту опубликовано на сайте Аграрного союза Украины.

В Аграрном союзе призвали Президента и премьер-министра вмешаться в ситуацию и не допустить принятия Межведомственной комиссией по международной торговле при Минэкономики разрушительного для экономики решения о введении пошлины на импортируемое дизтопливо и сжиженный газ.

"В случае принятия решения о введении пошлины, нам придется для сбора урожая покупать дизель по завышенным ценам уже сейчас. Что приведет к подорожанию себестоимости выращенной сельхозпродукции. Дополнительные расходы аграриев на дизельное топливо могут вырасти до 1,9 млрд гривен. Соответственно стоимость сельхозпродукции повысится, но продавать ее по ценам выше мировых аграрии не смогут, поэтому будут нести убытки", – отмечено в документе.

Аграрии напомнили, что в этом году Украина оказалась в крайне тяжелом положении: засуха, мировой кризис и пандемия COVID-19. Из-за всех перечисленных факторов осенью страна может столкнуться с повышением цен на продукты питания.

"Однако этого мало отдельным, приближенным к власти, олигархам. Прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, компании "Укрнафта", "Укргаздобыча" и "Укртатнафта" инициировали введение пошлины на дизель и сжиженный газ. На этой неделе решение по их заявлению должна принять Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", – подчеркнул Аграрный союз Украины.

Этого, считают авторы обращения, допустить нельзя. Подобное страна уже проходила в 2019 году, когда после введения пошлин на дизтопливо и сжиженный газ все поставщики подняли цены на эти виды топлива.

"В итоге, страну ждет инфляция, вызванная только аппетитами олигархов. И это – в дополнение к засухе, мировому кризису и пандемии COVID-19. Это нескрываемое олигархическое мародерство!" – резюмировали аграрии.

Больше новостей о: Дизтопливо Сжиженный газ Аграрный союз Украины Таможенная пошлина

Сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки, в МОН просят не паниковать
Суд рассмотрит меру пресечения Порошенко 18 июня
Новости
Дерево упало на машину в Киеве. Фото: Facebook
Последствия непогоды в Киеве: затопленный Подол и обрушившиеся на машины деревья 17:40
Доллар на межбанке продолжил расти после выходных 17:28
С сегодняшнего дня страны ЕС постепенно начали открывать внутренние границы для туристов 17:28
В Черногории после объявления окончания эпидемии COVID-19 сообщили о новом случае коронавируса 16:58
Аграрии просят Президента не допустить пошлины на дизтопливо – могут подорожать продукты 16:48
больше новостей
Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска 12:51 Карта
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку к пенсии: кто получит 06:20
Прожиточный минимум в Украине повысят: как изменятся пенсии, субсидии и соцвыплаты 05:30 Инфографика
Киевская область выбыла из списка не соответствующих критериям для смягчения карантина 22:18
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:10
На Киев надвигается гроза и шквальный ветер: что делать 19:44
больше новостей
На Киев надвигается гроза и шквальный ветер
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok