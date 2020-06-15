Украина и Пакистан планируют расширить сотрудничество в авиационных и аэрокосмических проектах

Взаимоотношения между Украиной и Исламской республикой Пакистан (ИРП) развиваются динамично и на взаимовыгодной основе. Как сообщает информационное агентство The Dispatch News Desk (DND), диапазон развивающегося сотрудничества между двумя странами простирается от морских глубин до космического пространства.

Меморандум о взаимопонимании (МоВ) между двумя государствами был подписан в 2017 году. В частности - для совместного производства танков в Пакистане. В связи с этим основные боевые танки «Аль-Халида» модернизируются с помощью украинского опыта. Пакистан и Украина уже довольно давно сотрудничают в различных оборонных проектах, и поэтому этот Меморандум не появился неожиданно.

В частности, во время Международной оборонной выставки и семинара (IDEAS), представители оборонного концерна УкрОбронПром, начали в переговоры с Министерством оборонного производства Пакистана. Был проведен обмен мнениями по расширению военно-технического сотрудничества в области бронетанкового строительства. В частности - материально-технического обеспечения, технического обслуживания, ремонта и поставок оборудования для модернизации боевой техники. Кроме того, запланированы соглашения модернизации и производству авиационной и морской техники, боеприпасам и высокоточному противотанковому оружию. На заседании представители Украины также проинформировали Федерального министра оборонного производства Пакистана о региональных геополитических событиях.

Кроме того, главнокомандующий ВВС Пакистана также заявил, что ремонт самолетов, обучение пакистанских специалистов по техническому обслуживанию и модернизация вертолетов PAF так же могут быть заключены с Украиной. Украинская делегация заявила, что страна готова предоставить Пакистану самый широкий спектр услуг по ремонту самолетов.

Аналитики оборонного сектора считают, что две страны могут работать совместно и искать рынки в третьих странах, особенно в оборонном секторе. Тем более, если Пакистан будет софинансировать украинские программы, он получит долю владения и долю в производстве для использования как в Пакистане, так и в Украине.

В сфере обе страны могут сотрудничать в области сельского хозяйства, промышленности и услуг. Передовые разработки могут быть предприняты в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и космоса.

Неолиберальная модель сотрудничества обеспечит взаимную выгоду и обе страны выиграют в данной ситуации. Это можно сделать, исследуя сильные стороны обеих. В этом отношении преимущество Пакистана заключается в его изобилии рабочей силы и опыта в области обороны, таких как разработка истребителей, таких как JF-17, танков и боеприпасов. Опыт Украины, как считают в этой стране, заключается, в частности, в модернизации и производстве самолетов средней и большой дальности. Кроме того, как считают в Пакистане, у нашей страны имеется развитая тяжелая промышленная база в коммерческих и частных транспортных средствах.

Так же, как считают аналитики, у обеих стран есть возможность договориться об обмене визитами членов торгово-промышленных палат, чтобы получить более глубокое понимание экономики друг друга. Эти обменные визиты могут помочь в развитии сотрудничества в соответствующих областях. Более того, пакистанская диаспора в Украине может сыграть ключевую роль в укреплении связей между двумя странами.