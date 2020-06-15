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15 июня 2020, понедельник, 15:20 739
Медицина 2020-06-15T16:00:02+03:00
Українські Новини
Украине необходима программа развития системы здравоохранения и фармацевтики, – Никифорчин

Украине необходима программа развития системы здравоохранения и фармацевтики, – Никифорчин

Татьяна Зотова
Дарница, Фармацевтика, Игорь Никифорчин, Фармкомпания
Игорь Никифорчин. Фото: pharma.net.ua
Игорь Никифорчин. Фото: pharma.net.ua

Эпидемия COVID-19 в Украине показала, что здравоохранение и фармацевтика являются для государства стратегическими направлениями, неотъемлемой частью системы национальной безопасности. Поэтому этим отраслям необходима государственная программа развития и поддержки.

Такое мнение в интервью Pharma.net.ua выразил директор по медицинским вопросам фармацевтической компании "Дарница" Игорь Никифорчин.

Он подчеркнул, что пандемия стала глобальным вызовом для всех стран, и обратила внимание общества на то, что фармацевтика - это не просто бизнес, но еще и важная составляющая системы здравоохранения.

"Те страны, которым повезло сохранить или построить сильную фармпромышленность, оказались в более выигрышном положении. Украина тоже имеет развитый фармсектор, однако политика государства в отношении этой важной, фактически стратегической, сферы бизнеса не до конца понятна. На сегодняшний день государство и фарма движутся абсолютно параллельными курсами, о ней вспоминают только тогда, когда в этом возникает острая необходимость. Эпидемия показала, что здравоохранение является стратегическим направлением, неотъемлемой частью национальной безопасности. И хотелось бы видеть четкую программу развития и поддержки системы здравоохранения в целом и фармацевтики, как ее составляющей, в частности", - отметил Никифорчин.

Директор по медицинским вопросам "Дарницы" также добавил, что реализация такой программы будет выгодной и государству, и обычным гражданам, а также повысит точность планирования в работе фармкомпаний.

"В стратегическом плане это позволит правильнее понимать долгосрочные потребности и политику государства в системе здравоохранения; корректно формировать будущий продуктовый портфель; увеличит доступность лекарств в будущем; ускорит выход новых лекарств, импортозамещение и уменьшит финансовую нагрузку на бюджет соответственно", - подчеркнул Никифорчин.

Европейская комиссия планирует к концу года представить Фармацевтическую стратегию ЕС, охватывающую весь жизненный цикл фармацевтических продуктов - от научных открытий до авторизации и доступа пациентов. В опубликованной дорожной карте Комиссия излагает шесть вопросов, которые она намерена решить с помощью предстоящей стратегии, включая доступ к лекарствам и их доступность; нехватку необходимых лекарств, таких, как антибиотики и вакцины; и экологические риски, связанные с производством, использованием и утилизацией лекарств.

В частности, Комиссия рассматривает способы снижения зависимости от иностранного производства и повышения конкурентоспособности европейских компаний.

В апреле из-за пандемии коронавируса "Дарница" изменила планы производства для обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. В начале июня "Дарница" запустила изготовление нового антисептического средства по рецептуре, соответствующей рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В сентябре 2019 года компания провела ребрендинг и заявила о начале процесса масштабной трансформации – в частности, курсе на диджитализацию всех бизнес-процессов и на создание международного бренда.

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