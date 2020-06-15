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  • 18.06.20 16:00 Круглый стол: "Дистанционная торговля лекарственными препаратами: польза или опасность для украинских граждан"
15 июня 2020, понедельник, 13:42 20
Пресс-центр 2020-06-15T14:00:02+03:00
Українські Новини
18.06.20 16:00 Круглый стол: "Дистанционная торговля лекарственными препаратами: польза или опасность для укра

18.06.20 16:00 Круглый стол: "Дистанционная торговля лекарственными препаратами: польза или опасность для украинских граждан"

Алина Заика

18 июня 2020 года, в 16:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" (Киев, ул. Эспланадная, 20 - первый этаж) состоится круглый стол с участием представителей власти, регуляторных служб, общественных организаций, владельцев аптечных сетей на тему: "Дистанционная торговля лекарственными препаратами: польза или опасность для украинских граждан".

Организатор мероприятия: ОО "Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ)".

Участники:

  • Игорь Червоненко, председатель правления ОО "Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ)", владелец аптечной сети "Аптека Доброго Дня";
  • Михаил Радуцкий, народный депутат, председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
  • Сергей Кузьминых, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
  • Оксана Дмитриева, народный депутат, заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам современных медицинских технологий и развития трансплантологии Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
  • Роман Исаенко, председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками;
  • Александр Комарида, генеральный директор Фармацевтического директората МЗ Украины;
  • Михаил Пасечник, советник руководителя Офиса Президента Украины;
  • Татьяна Котляр, председатель ОО "Всеукраинский фармацевтический союз "Фарм Украина";
  • Андрей Ахтырский, компания АНЦ;
  • Татьяна Демченко, ОО "Всеукраинская аптечная палата";
  • Владислав Онищенко, председатель правления Потребителей медицинских услуг лекарственных средств и медицинских изделий;
  • Евгений Смычок, председатель правления Ассоциации фармацевтов Украины.

Напомним, в марте Правительство разрешило дистанционную торговлю и доставку лекарств и сопутствующих товаров в период карантина (Постановление КМУ № 220). Сейчас же, отдельные представители бизнеса, которые не имеют лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, активно призывают власть разрешить дистанционную торговлю и доставку лекарств на постоянной основе.

Во время круглого стола будут обсуждаться вопросы рисков, связанных с легализацией в законодательном поле онлайн-торговли и почтовой доставки лекарственных средств. Речь также пойдет о том, кто на самом деле должен этим заниматься в Украине, какие изменения необходимо внести в законодательство, чтобы определить ответственность за такой вид деятельности, чтобы пациенты, заказывая и приобретая лекарства через интернет, чувствовали себя в безопасности и как можно меньше подвергались мошенничеству, рискуя собственным здоровьем.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Контакты организатора (ОО АПАУ): (044) 223 06 90 и (097) 522 20 31 или press.apau@gmail.com

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул.  Эспланадная, 20, 1 этаж.

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