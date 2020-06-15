Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут четвертую неделю подряд

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 29 мая по 12 июня вырос на 3,87%, или на 13,46 пункта до 360,56 пункта, продолжив рост 4-ю неделю подряд.Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.В начале указанного периода индекс составлял 347,10 пункта, в конце - 360,56 пункта.Наибольшее падение показали акции компании Coal Energy (-12%), наибольший рост продемонстрировали акции компании "Астарта" (+16,45%). Компания Цена последней сделки, злотые, 29 мая Цена последней сделки, злотые, 12 июня Изменение стоимости % "Кернел" 41,25 42,20 +2,3 "Астарта" 15,80 18,40 +16,45 Coal Energy 0,25 0,22 -12 "Милкиленд" 0,49 0,48 -2 "Агротон" 3,89 3,91 +0,5 KSG Agro 1,26 1,22 -3,2 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 77 71 -7,8 IMC 11,8 12,8 +8,5 KDM Shipping ---- ---- ---- Как сообщали Українські Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 22 по 29 мая вырос на 0,7%, или на 2,57 пункта до 347,10 пункта.