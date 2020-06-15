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  • Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут четвертую неделю подряд
15 июня 2020, понедельник, 11:31 748
Экономика 2020-06-15T12:30:03+03:00
Українські Новини
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут четвертую неделю подряд

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут четвертую неделю подряд

Григорий Яковенко
Биржа, котировки на бирже, Варшавская фондовая биржа (WSE), WIG-Ukraine
Биржа котировки Фото: landlord.ua
Биржа котировки Фото: landlord.ua

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 29 мая по 12 июня вырос на 3,87%, или на 13,46 пункта до 360,56 пункта, продолжив рост 4-ю неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.
В начале указанного периода индекс составлял 347,10 пункта, в конце - 360,56 пункта.
Наибольшее падение показали акции компании Coal Energy (-12%), наибольший рост продемонстрировали акции компании "Астарта" (+16,45%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 29 мая Цена последней сделки, злотые, 12 июня Изменение стоимости %
"Кернел" 41,25 42,20 +2,3
"Астарта" 15,80 18,40 +16,45
Coal Energy 0,25 0,22 -12
"Милкиленд" 0,49 0,48 -2
"Агротон" 3,89 3,91 +0,5
KSG Agro 1,26 1,22 -3,2
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 77 71 -7,8
IMC 11,8 12,8 +8,5
KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українські Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 22 по 29 мая вырос на 0,7%, или на 2,57 пункта до 347,10 пункта.

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