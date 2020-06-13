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13 июня 2020, суббота, 15:14 601
Экономика 2020-06-13T15:15:17+03:00
Українські Новини
Злочевский и Burisma Group открестились от $6 млн

Злочевский и Burisma Group открестились от $6 млн

Ольга Фандорина
Злочевский, НАБУ, Николай Злочевский, Burisma, сытник, САП, Холодницкий, Burisma Group

Президент Burisma Group Николай Злочевский отреагировал на заявления директора НАБУ Артема Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого, озвученные на совместной пресс-конференции о якобы совершенных неправомерных действиях в интересах компании Burisma Group и ее руководства.

В частности, компания заявила, что ни Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям. 

Николай Злочевский ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий и никоим образом не способствовал таким действиям; а также не имеет отношения к продемонстрированным средствам или каким-либо ожиданиям относительно подарков ко дню рождения.

"Любое упоминание Burisma Group и ее собственника расценивается компанией как провокация, поэтому компания обращается к медиа с просьбой не манипулировать непроверенной информацией", – сообщается на сайте компании.

 
 
 
 
 
 
 
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