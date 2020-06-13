Бойко назвал сдачей национальных интересов программу МВФ

Украина могла получить намного более выгодные кредитные условия от МВФ, если бы в правительстве были опытные профессионалы. Нынешняя же власть перепутала приоритеты в общении с кредиторами.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За Жизнь Юрий Бойко", передает пресс-служба партии.

Политик напомнил, что в 2010 году украинская власть отказалась от программы МВФ, который потребовал увеличить коммунальные тарифы.

"Я в свое время сам проводил переговоры с МВФ в 2010 году, и мы отказались этой от программы, потому что они требовали увеличить тарифы на 30%. Мы подсчитали, что это приведет к задолженности у людей – и отказались от нее. И ничего – выжили", – напомнил оппозиционный политик.

"Тех денег, которые нам дают сейчас по условиях stand by (9 июня Совет директоров МВФ одобрил новую 18-месячную программу stand by для Украины в размере 5 млрд долл., а 11 июня официальный текст Меморандума об экономической и финансовой политике опубликован на ресурсах МВФ, НБУ и Минфина, – ред.) хватает только на то, чтобы отдать долги, которые уже есть у страны", – заявил Юрий Бойко.

Политик напомнил, что в прошлом году треть расходов бюджета ушла на выплату долгов. Поэтому Украине проще было бы обратиться в МВФ по программе экстренного финансированию, которую получили почти 60 стран, – и перенести выплату внешних долгов не с МВФ, а с владельцами облигаций. В таком случае ресурсы остались бы в стране, а мы дополнительно получили бы около 3 млрд долл. как страна-партнер МВФ по экстренному финансированию, и перенесли бы выплату примерно 143 млрд грн., которые должны за обслуживание госдолга.

Беспокоят Бойко и условия, на которых власть подписала Меморандум.

"В Меморандуме есть несколько уникальных пунктов, которые никогда бы не подписал никто из опытных государственных управленцев. Например, согласились на продолжение медреформы Супрун и подписали пункт, что руководство Нацбанка не может поменяться. Это значит, что Нацбанком у нас руководит не государство, а МВФ? В Меморандуме есть пункты, которые прямо свидетельствуют, что за эти деньги отдали страну во внешнее управление", – подчеркнул он.

Юрий Бойко считает, что Меморандум с МВФ является единственной программой нынешнего несостоятельного Кабмина.



Как сообщали Українські Новини, 12 июня Украина получила первый транш от МВФ.