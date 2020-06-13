Сегодня 6-я годовщина освобождения Мариуполя от боевиков

13 июня 2014 освободили Мариуполь от боевиков, совершавших бесчинства в городе в течение нескольких месяцев (захват горсовета, нападения на сторонников единой Украины, штурм городского управления внутренних дел и т.д.).

В МВД, учитывая полный паралич силовых структур в городе, было решено сделать ставку на батальон "Азов", который был доукомплектован и обеспечен необходимым вооружением.

Также к зачистке была привлечена 72-я механизированная бригада ВСУ.

Изначально планировалось освободить Мариуполь 23 мая, чтобы дать возможность местным жителям проголосовать на выборах Президента Украины.

Однако дата деоккупации была перенесена из-за отсутствия необходимых сил и средств.

К операции были привлечены 150 "азовцев", 2 роты батальона "Днепр", 2 роты Национальной гвардии Украины и спецподразделение МВД.

Также помогали местные активисты и члены "Правого сектора".

Перед началом операции район ее проведения заблокировали военные ВСУ и нацгвардейцы.

Местное население никакого сопротивления силам АТО не оказывало, несмотря на призывы местной ячейки ныне запрещенной "Коммунистической партии Украины" выходить на улицы и помогать сепаратистам.

Никто из мирных жителей Мариуполя в ходе операции не пострадал.

В ходе деоккупации города ранения получили 5 бойцов Нацгвардии, 6 оккупантов было ликвидировано, 17 - получили ранения.

Еще около 30 членов незаконных вооруженных формирований задержали.

Среди них - лидеры бандитов по прозвищу "Дед" и "Полковник", которые разыскивались МВД по подозрению в минировании захваченных зданий.

Некоторые террористы успели убежать на оккупированные территории Донбасса.



Напомним, ранее опубликовали фото боевиков, пытавшихся захватить Мариуполь.