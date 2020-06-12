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12 июня 2020, пятница, 18:28 10
Судебная власть 2020-06-12T18:29:33+03:00
Українські Новини
Обеспечение судами обвинительных приговоров не входит в задачи главы Верховного суда, — Кузьмин

Обеспечение судами обвинительных приговоров не входит в задачи главы Верховного суда, — Кузьмин

Валерия Драгомирова
Ренат Кузьмин, Валентина Данишевская, Обвинительный приговор
Ренат Кузьмин. Фото пресс-служба ОПЗЖ
Ренат Кузьмин. Фото пресс-служба ОПЗЖ

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин (Оппозиционная платформа - За жизнь) критикует заявление главы Верховного суда Валентины Данишевской о том, что обеспечение обвинительных приговоров невозможно пока адвокатура сильнее прокуратуры.

Нардеп отметил, что в задачи главы Верховного суда не входит обеспечение вынесение судами обвинительных приговоров.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Национальная ассоциация адвокатов по этому поводу собирает очень представительское мероприятие. На нем вы сможете услышать мнения известных юристов, правозащитников, адвокатов, правоведов и вам все станет совершенно понятно. От себя могу сказать, что в задачи главы Верховного Суда не входит обеспечение вынесение судами обвинительных приговоров. У него совсем другие функции", - сказал Кузьмин.

Он не стал говорить о том, будет ли подниматься в Верховной Раде вопрос отставки Данишевской после такого заявления, предложив дождаться решения Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Данишевская считает адвокатов препятствием для получения обвинительных приговоров.

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