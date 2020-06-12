В СБУ рассказали, что еще не проводили проверку надежности председателя ГКАУ Усова, – СМИ

По состоянию на конец мая Служба безопасности Украины не проводила проверку председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Усова, который возглавляет стратегическую отрасль с начала 2020 года.

Об этом сообщил веб-сайт телеканала "112 Украина", ссылаясь на ответ заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко на запрос народного депутата Бориса Приходько.

В документе также говорится о том, что сейчас Усов не имеет доступа к государственной тайне. "Согласно статьям 22, 23, 24 Закона Украины" О государственной тайне "решение о предоставлении или отказе в предоставлении допуска к государственной тайне будет принято Службой безопасности Украины после проведения соответствующей проверки Усова В.В. в связи с таким допуском, который организован на основании запроса Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 25.05.2020", - говорится в письме СБУ.

Ранее глава центра "Эйдос", политолог Виктор Таран отметил, что украинский космическую отрасль возглавляет совершенно неожиданный человек. Эксперт рассказал, что направил запросы на получение публичной информации относительно Владимира Усова в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Офис генерального прокурора.

"Поскольку со стороны провластной команды, которая, кстати, читает и мониторит мой Facebook и блоги, отсутствует какая-либо реакция, решил провести небольшое публичное расследование. Поэтому сегодня направил запрос на публичную информацию в НАПК и в Генпрокуратуру. Буду ждать, как они отреагируют на скандалы вокруг странной закупки е-учебников. Ну и конечно, интересно, что по поводу всего этого думает глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. Запросы пошли - о результатах проинформирую", - сообщил Виктор Таран.

Напомним, одесский бизнесмен Владимир Усов назначен на должность председателя Госкосмоса Украины 24 января. Тогда же развернулся скандал: стало известно, что одна из ранее возглавляемых Усовым компаний является фигурантом уголовного производства Государственного бюро расследований (ГБР), начатого еще летом 2019 года. Цифровое издательство "Гутенбергз", которое также принадлежит Усову, считается причастным к присвоении государственных средств на закупку школьных электронных учебников, которые на самом деле должны были предоставлять детям бесплатно.