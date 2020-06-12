Лауреатом премии имени украинского журналиста Гонгадзе стал гражданин России

21 мая в Киеве объявили лауреата 2-й журналистской премии имени Георгия Гонгадзе. Им стал журналист и телеведущий "Общественного телевидения" Павел Казарин. Сумма вознаграждения для лауреата составляет 100 тыс. гривен.

Об этом сообщил веб-сайт телеканала "Общественное телевидение".

Казарин поблагодарил за поддержку и работу с такими медиа, как "Крым. Реалии", "Украинская правда", "24 канал", "Лига", "Новое время", а также команду программы "Обратный отсчет" на "Общественном ТВ".

Также в 2020 году финалистами премии были основатель "Телевидения Торонто" Роман Винтонив и основатель проекта Ukrainer Богдан Логвиненко.

Уточним, премия имени Георгия Гонгадзе является наградой для независимых журналистов, основанная 2019 Украинский ПЕН в партнерстве с powered KMBS Alumni platform и интернет-изданием "Украинская правда". Первым лауреатом премии стал главный редактор интернет-издания "Историческая правда" и одноименного тележурнала на телеканале "Эспрессо" Вахтанг Кипиани.

По условиям премии, только члены Капитула имеют право номинировать журналистов на ее получение.

Как сообщали Українські Новини, журналист украинского издания "Радио Свобода", ведущий канала "Общественное телевидение" Павел Казарин признал, что после аннексии Крыма Россией получил 2 российских паспорта.