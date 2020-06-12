Металлурги опасаются роста цен на дизтопливо из-за пошлин

Предприятия металлургической отрасли опасаются роста цен на дизельное топливо из-за возможного введения пошлин на импорт из России.

Об этом в комментарии Enkorr заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, ограничения на импорт дизельного топлива ударят по всем потребителям, в том числе по наиболее потребляющим отраслям - горно-металлургическим и аграрным. Также ощутимо пошлины скажутся на потерях государственной "Укрзализныци".

"Фактически все потребители заплатят в первый год 13 млрд гривен и до 40 млрд гривен последующие годы", - резюмировал он, добавив, что только потери горно-металлургических предприятий от введения пошлин составят порядка 600-700 млн гривен.

Каленков подчеркнул, что металлурги выступают против инициированного группой "Приват" и НАК "Нефтегаз Украины" антисубсидиарного расследования с целью введения импортной пошлины на дизельное топливо.

"Эта афера продвигается много лет. Я помню попытки инициировать это расследование еще с 2018 года. Для этого не было абсолютно никаких оснований. Просто подавались документы в надежде на то, что вот придет новый министр, измениться ситуация и удастся это продавить", - сказал Каленков.

По его словам, Минэкономики каждый раз возвращала заявки из-за того, что для их удовлетворения нет никаких юридических оснований.

"Минэкономики каждый раз отфутболивало эти заявки, но сейчас мы видим очередную попытку. Это явно делается под Игоря Коломойского", – считает он, добавив, что вся отрасль надеется, что, как и в прошлые разы, дело не будет возбуждаться.

Напомним, в феврале 2020 года "Укртатнафта" совместно с "Нефтегазом" подали жалобу в Межведомственную комиссию по вопросам международной торговли (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СУГ из России на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% к 2024 г. Под давлением депутатов, ориентированных на группу "Приват", решение об отказе во введении ограничений на импорт российского топлива отложено на июнь.

По оценкам Нефтегазовой ассоциации Украины, в случае введения пошлин экономика Украины будет ежегодно терять около 11 млрд гривен.