подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 июня 2020, пятница, 15:14 428
Экономика 2020-06-12T15:15:21+03:00
Українські Новини
Металлурги опасаются роста цен на дизтопливо из-за пошлин

Металлурги опасаются роста цен на дизтопливо из-за пошлин

Петр Стуженко
Дизтопливо, таможенные пошлины, Александр Каленков, Укрметаллургпром
Александр Каленков. Фото: ukrmetprom.org
Александр Каленков. Фото: ukrmetprom.org

Предприятия металлургической отрасли опасаются  роста цен на дизельное топливо из-за возможного введения пошлин на импорт из России.

Об этом в комментарии Enkorr заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, ограничения на импорт дизельного топлива ударят по всем потребителям, в том числе по наиболее потребляющим отраслям - горно-металлургическим и аграрным. Также ощутимо пошлины скажутся на потерях государственной "Укрзализныци".

"Фактически все потребители заплатят в первый год 13 млрд гривен и до 40 млрд гривен последующие годы", - резюмировал он, добавив, что только потери горно-металлургических предприятий от введения пошлин составят порядка 600-700 млн гривен.

Каленков подчеркнул, что металлурги выступают против инициированного группой "Приват" и НАК "Нефтегаз Украины" антисубсидиарного расследования с целью введения импортной пошлины на дизельное топливо.

"Эта афера продвигается много лет. Я помню попытки инициировать это расследование еще с 2018 года. Для этого не было абсолютно никаких оснований. Просто подавались документы в надежде на то, что вот придет новый министр, измениться ситуация и удастся это продавить", - сказал Каленков.

По его словам, Минэкономики каждый раз возвращала заявки из-за того, что для их удовлетворения нет никаких юридических оснований.

"Минэкономики каждый раз отфутболивало эти заявки, но сейчас мы видим очередную попытку. Это явно делается под Игоря Коломойского", – считает он, добавив, что вся отрасль надеется, что,  как и в прошлые разы, дело не будет возбуждаться.

Напомним, в феврале 2020 года "Укртатнафта" совместно с "Нефтегазом" подали жалобу в Межведомственную комиссию по вопросам международной торговли (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СУГ из России на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% к 2024 г. Под давлением депутатов, ориентированных на группу "Приват", решение об отказе во введении ограничений на импорт российского топлива отложено на июнь.

По оценкам Нефтегазовой ассоциации Украины, в случае введения пошлин экономика Украины будет ежегодно терять около 11 млрд гривен.

Больше новостей о: Дизтопливо таможенные пошлины Александр Каленков Укрметаллургпром

На заправках за последний месяц подорожал автогаз,...
С завтрашнего дня США вводят дополнительные пошлин...
Украина должна защитить свой рынок от китайского и...
Зеленский решил не увеличивать налоговую базу для ...
Елена Зеленская заболела коронавирусом
Зеленский после заражения его жены коронавирусом тоже сдал тест. Он оказался негативным
Новости
Металлурги опасаются рост цен на дизтопливо из-за пошлин 15:14
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин предлагает создать 6 районов в Киевской области вместо 25: список районов 15:00
Платформа Бойко требует остановить дискриминацию русскоязычных граждан Украины 14:53
Верховный Суд отказался восстановить Трубу в должности директора ГБР 14:52
Украина обязалась перед МВФ привести полномочия и ответственность НКРЭКУ в соответствие с Третьим энергопакетом до апреля 2021, - меморандум с МВФ 14:52
больше новостей
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках 06:29 Инфографика
Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине 05:15
больше новостей
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский 11:25
"Нефтегаз Украины" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты" 18:37
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
Богдан ответил Зеленскому: вы превратили абсолютную власть в посмешище 18:31
больше новостей
Украина получила первый транш от МВФ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok