Платформа Бойко требует остановить дискриминацию русскоязычных граждан Украины

"Оппозиционная платформа - За життя требует прекратить издевательство над правами человека и остановить языковую дискриминацию русскоязычных граждан Украины". Об этом говорится в заявление партии, размещенном на официальном портале политической силы.

В частности, отмечается, что несмотря на требования Конституции и предвыборные обещания, власть не собирается отказываться от дискриминационной языковой политики. Эту "внешнеполитическую" позицию посчитал необходимым гордо акцентировать Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских каналов. Пересмотра законов об образовании, о функционировании государственного языка не будет. А значит, права миллионов русскоязычных украинских граждан, представителей других национальных общин будут и дальше нарушаться.

"На выборах Владимир Зеленский обещал, что главной ценностью в Украине станет человек. Но после прихода к власти, главной ценностью для этого Президента стало националистическое мракобесие.

В нарушение Конституции и базовых норм международного права запретами и квотами власть лишила миллионы граждан возможности получать информацию на родном языке, использовать его на своем рабочем месте и в быту. Ограничено использование русского и других языков национальных общин в культурной и общественной жизни. Законодательные новации в сфере образования назначили русскоязычных детей людьми низшего сорта, которые имеют намного меньше культурных и языковых прав, чем их сверстники.", - говорится в документе.

Так же подчеркивается, что в Украине плодятся структуры, отвечающие за языковые репрессии. На ответственные государственные посты назначаются чиновники откровенно националистических и ксенофобских взглядов. При этом недовольство населения, рекомендации международных институтов, Венецианской комиссии и правозащитных структур, власть игнорирует. Беспрекословно берутся к исполнению только установки МВФ, который советует Президенту и правительству каких еще социальных права и гарантий можно лишить людей.

"Оппозиционная платформа - За життя требует от Президента, правительства и парламентского монобольшинства прекратить издевательство над правами человека. Отстаивая точку зрения миллионов украинских граждан, мы требуем не просто чистки отдельных законов, а отказа от политики дискриминации в принципе, прекращения вмешательства псевдопатриотов-чиновников в права людей.

А если Президент и чиновники хотят демонстрировать принципиальность, жесткость и непреклонность во внешних отношениях - пусть попробуют делать это на переговорах с МВФ. Хватит угодливо заглядывать в глаза кредиторам, забывая о всяком патриотизме.

Оппозиционная платформа - За життя уже оспорила в Конституционном суде дискриминационные языковые законы. Наша фракция подала в Верховную Раду законопроекты, восстанавливающие культурные и языковые права русскоязычных и представителей других национальных общин. Мы будем добиваться восстановления в Украине демократии и развития справедливого общества.", - констатируется в заявлении партии ОП-ЗЖ.