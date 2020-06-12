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  • Хорошая попытка предложить киевлянам качественный дискурс, а не туман и пустоту, – экономист о стратегии Нестора
12 июня 2020, пятница, 14:17 583
Выборы 2020-06-12T15:00:03+03:00
Українські Новини
Хорошая попытка предложить киевлянам качественный дискурс, а не туман и пустоту, – экономист о стратегии Несто

Хорошая попытка предложить киевлянам качественный дискурс, а не туман и пустоту, – экономист о стратегии Нестора

Петр Стуженко
Батьківщина, Алексей Кущ, Виталий Нестор, Местные выборы-2020, Новая стратегия Киева
Алексей Кущ. Фото: Facebook
Алексей Кущ. Фото: Facebook

Осенью состоится очередной электоральный экзамен на местных выборах 2020 года. В Киеве еще остались люди, способные на интеллектуальную дискуссию. Продолжением Нового курса Юлии Тимошенко является Новая стратегия Киева, которую инициировал руководитель киевской городской организации политической партии "Батьківщина" Виталий Нестор.

Об этом экономист Алексей Кущ заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"В Новой стратегии Киева правильно расставлены акценты относительно кластерного развития. То, что сейчас нужно инвесторам: точки роста капитализации бизнеса в контексте развития промышленно-инновационных кластеров, технологических парков на стыке науки, образования и реального сектора экономики и удобные "окна входа" в территориальные кластеры, включая бизнес-инкубаторы для МСБ и экспат-центры для иностранных инвесторов", - пояснил Кущ.

Он обратил внимание, что в стратегии учли необходимость создания в Киеве международного финансового центра (МФЦ).

"Такой МФЦ может базироваться на уникальной возможности объединения региональных и трансграничных финансовых потоков", - добавил эксперт.

Экономист Кущ находит стратегию Нестора конструктивной.

"Разработка аналитической Новой стратегии развития Киева, в не зависимости от политических симпатий, хорошая попытка предложить киевлянам качественный дискурс, а не туман и пустоту", - отметил он.

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