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  • Саакашвили поддержал идею Бахматюка, как решать споры государства и бизнеса
12 июня 2020, пятница, 12:15 1013
Политика 2020-06-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
Саакашвили поддержал идею Бахматюка, как решать споры государства и бизнеса

Саакашвили поддержал идею Бахматюка, как решать споры государства и бизнеса

Анна Рудык
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Сегодня во время первого заседания Национального совета реформ глава Офиса простых решений Михаил Саакашвили заявил о том, что будут заключаться мирные соглашения между государством и бизнесом, которые позволят вернуть государству существенные суммы задолженностей вместо уголовных дел. Такую идею ранее выдвинул Олег Бахматюк, который предложил государству возвращение 8 млрд задолженностей банков, выведенных с рынка в результате банковского кризиса 2014 года.

Об этом Михаил Саакашвили сообщил во время первого заседания Национального совета реформ. "Мы сейчас выводим норму, что можно будет достигать процессуальных соглашений, когда есть старые дела по бизнесу, например, по деньгам, и сказать: окей. Сейчас какая процедура? Ты должен установить весь ущерб, а потом, пока он весь не вернется, дело не закрывается или надо кого-то посадить. Ничего подобного! В Грузии мы за первый год, когда мы ввели процессуальные соглашения, 1,5 млрд долларов вернули государству. Это было просто соглашение между прокурором и бизнесом. Если есть ущерб какой-то и много лет тянется тяжба, по любому урегулируем. Нам не нужны люди в тюрьме. Нам нужно это на конвейер поставить. Будет минимальное соглашение, устраивающее обе стороны, закрыли дело и пошли дальше", - заявил Саакашвили.

Также руководитель Офиса простых решений напомнил, что вопрос процессуальной сделки с прокурором обсуждался  во время встречи с бизнесом, после чего Генпрокурор создала специальный инвестиционный департамент: "Поручения этому департаменту, которые она дала – я позавчера с ней встречался на эту тему, - закрывать дела. KPI этого департамента – сколько дел, неправомерно открытых на бизнес, они обнаружили, и сколько закрытых".

Напомним, что ранее владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк предложил Кабинету министров Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному банку и Офису генерального прокурора механизм возврата задолженности выведенных с рынка в 2014-2015 годах банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива "в сумме 8 млрд грн, что позволит сохранить важное для реального сектора экономики предприятие, которое дает работу 27 тысячам работников, генерирует около 1% ВВП страны и уплатило за последние 3 года около 7,7 млрд грн налогов. Для этого он предложил использовать успешный мировой опыт урегулирования таких задолженностей. Такой путь решения вопроса задолженностей  поддержали Фонд гарантирования вкладов и международные финансовые структуры, в частности МВФ и Всемирный банк. Кабинет министров сейчас разрабатывает соответствующий законопроект, который будет внесен на рассмотрение парламента в ближайшее время.

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